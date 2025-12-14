स्पोर्ट्स डेस्क : दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान के 3-3 की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप मैच में 90 रन से जीत दर्ज की है। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। भारत ने बल्लेबाजी की शुरूआत करते हुए 46.1 ओवर में सभी 10 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए। आरोन जॉर्ज का 85 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली जबकि कनिष्क चौहान (46) फिफ्टी से चूक गए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद सैय्यम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट झटके। पाकिस्तान की 241 रन के लक्ष्य की शुरूआत धीमी और टीम के लगातार विकेट्स का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इस बीच हुजैफा अहसान ने अर्धशतकीय पारी से उम्मीदें जीवंत रखी लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इसे खत्म करते हुए 41.2 ओवर में पाकिस्तान को 150 रन पर ढेर कर दिया।

भारतीय पारी

- वैभव सूर्यवंशी आज अपना कमाल नहीं दिखा पाए और मात्र 5 रन पर आउट हो गए। वह 3.2 ओवर में मोहम्मद सैय्यम की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हुए।

- भारत को दूसरा झटका आयुष म्हात्रे (कप्तान) का लगा जो 38 रन पर (25 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के) टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 9.5 ओवर में हमजा जहूर के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान भी सैय्यम गेंदबाजी कर रहे थे।

- विहान मल्होत्रा 15.4 ओवर में नकाब शफीक की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हुए और मात्र 12 रन पर पवेलियन लौट गए।

- वेदांत त्रिवेदी 19.5 ओवर में निकब शफीक का शिकार बने और अहमद हुसैन के हाथों कैच आउट हुए। त्रिवेदी ने 22 गेंदों पर 7 रन बनाए।

- अभिज्ञान कुंडू 31.1 ओवर में अब्दुल सुभान की गेंद पर हमजा जहूर के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 32 गेंदों पर 22 रन बनाए जिसमें एक सिक्सर था।

- आरोन जॉर्ज 31.3 ओवर में अब्दुल सुभान की गेंद पर फरहान यूसुफ के कैच थमा बैठे और शतक से चूक गए। उन्होंने 88 गेंदों पर 85 रन बनाए जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था।

- खिलान पटेल 6 रन बनाकर मोहम्मद सैयाम की गेंद पर 38.2 ओवर में बोल्ड हो गए।

- कनिष्क चौहान 44.1 ओवर में अहमद हुसैन की गेंद पर समीर मिन्हास के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 46 गेंदों पर 46 रन (2 चौके, 3 छक्के) बनाए।

- इसके बाद आखिरी दो विकेट मात्र 2 रन पर गिर गए। हेनिल पटेल 45.3 ओवर में अली रजा की गेंद पर हमजा जहूर के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 12 रन बनाए।

- 46.1 ओवर में भारत का आखिरी विकेट दीपेश देवेंद्रन (1) का गिरा। वह अब्दुल सुभान की गेंद पर समीर मिन्हास को कैच थमा बैठे।

पाकिस्तान की पारी

- समीर मिन्हास (उप-कप्तान) 8.1 ओवर में दीपेश देवेन्द्रन की गेंद पर नमन पुष्पक के हाथों कैच आउट हो गए। मिन्हास ने 9 रन बनाए।

- अली हसन बलूच 10.3 ओवर में दीपेश देवेन्द्रन की गेंद पर अभिज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट होकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

-अहमद हुसैन ने मात्र 4 रन बनाए और 12.5 ओवर में दीपेश देवेन्द्रन की गेंद पर अभिज्ञान कुंडू को कैच दे बैठे।

- भारत को चौथा विकेट उस्मान खान (16) का मिला जब 13.1 ओवर में कनिष्क चौहान के उन्हें आयुष म्हात्रे के हाथों कैच आउट करवाया।

- कप्तान फरहान यूसुफ ने 34 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था। वह 23.6 ओवर में वैभव सूर्यवंशी की गेंद पर नमन पुष्पक के हाथों कैच आउट हुए।

- हमजा जहूर 4 रन बनाकर 31.4 ओवर में विहान मल्होत्रा के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान खिलान पटेल गेंदबाजी पर थे।

- अब्दुल सुभान 6 रन बनाकर 36.4 ओवर में स्टंप्ड आउट हो गए।

- हुजैफा अहसान की अर्धशतकीय पारी की अंत 38.3 ओवर में हुआ। उन्होंने 83 गेंदों पर 70 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 2 छक्के लगाए। वह कनिष्क चौहान की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच आउट हुए।

- मोहम्मद सैयाम 39.5 ओवर में किशन कुमार सिंह की गेंद पर आयुष म्हात्रे के हाथों 2 रन पर कैच आउट हुए।

- अली रजा (6) 41.2 ओवर में किशन कुमार सिंह की गेंद पर खिलान पटेल के हाथों कैच आउट हो गए।

प्लेइंग 11

भारत अंडर-19 : आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान,खिलान पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल

पाकिस्तान अंडर-19 : उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा