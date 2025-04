खेल डैस्क : मुल्लांपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स को पंजाब किंग्स से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी जब महज 112 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर 95 रन पर आलआऊट हो गई। हार से केकेआर कप्तान अजिंक्य रहाणे भी निराश दिखे। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि समझाने के लिए कुछ नहीं है, हम सभी ने देखा कि वहां क्या हुआ। प्रयास से काफी निराश हूं। मैं सारा दोष लेता हूं। मैंने गलत शॉट खेला। मैंने अंगकृष से भी बात की थी लेकिन वह डीआरएस को लेकर निश्चित नहीं था। उसने कहा कि यह अंपायर का फैसला हो सकता है। मैं उस समय कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, मैं भी निश्चित नहीं था। यही चर्चा थी।

𝙏𝙃𝙄𝙎. 𝙄𝙎. 𝘾𝙄𝙉𝙀𝙈𝘼 🎬#PBKS have pulled off one of the greatest thrillers in #TATAIPL history 😮



Scorecard ▶️ https://t.co/sZtJIQpcbx#PBKSvKKR | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/vYY6rX8TdG