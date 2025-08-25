लंदन (यूके) : इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण भविष्य में कोई भी मैच छोड़ने के मूड में नहीं हैं। क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता एशेज नवंबर में शुरू होने वाली है, के साथ 30 वर्षीय खिलाड़ी ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी टीम पर हमला करने से पहले वह जो भी गेंद फेंकेंगे, वह उसी की तैयारी होगी। आर्चर 4 साल बाद भारत के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले संस्करण में लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट के दौरान टेस्ट टीम में लौटे। 2021 में लाल गेंद से गायब रहने के बाद से आर्चर को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा है जब उन्हें लगातार चोटें लगी हैं, खासकर उनकी दाहिनी कोहनी में बार-बार होने वाला स्ट्रेस फ्रैक्चर।

आर्चर वर्तमान में द हंड्रेड का हिस्सा हैं और सदर्न ब्रेव का प्रतिनिधित्व करते हुए छह मैचों में 16 की औसत से आठ विकेट ले चुके हैं। आर्चर ने कहा, 'मुझे काफी समय से आराम मिला है और मैं चोटों के कारण अब और क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहता। एशेज से पहले हमें एक श्रृंखला खेलनी है, जो मेरे दिमाग में है। मैं जो भी गेंद डालता हूं, वह उसी की तैयारी होती है।'

इंग्लैंड द्वारा उनके कार्यभार पर सावधानीपूर्वक नजर रखने के कारण आर्चर अपनी घातक गति से बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहे। लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 22 रनों से जीत दिलाने के बाद उन्होंने मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के लिए अपनी जगह बरकरार रखी, जो ड्रॉ रहा। आठ दिनों के ब्रेक की बदौलत आर्चर को अपनी तेज रफ्तार से अपनी स्पीड गन को परखने के लिए भरपूर आराम मिला। इंग्लैंड की लाल गेंद वाली टीम में शामिल होने के बाद से आर्चर ने 88.3 ओवर फेंके हैं, अपनी तेज रफ्तार से अपनी स्पीड गन को परखा है और 28.66 की औसत से नौ विकेट लिए हैं।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई क्योंकि उनकी आंखें आर्चर की आकर्षक गति को देखने के लिए जमी रहीं। वह इन बंधनों को तोड़ने और कीवी और प्रोटियाज के खिलाफ सफेद गेंद वाले मुकाबलों में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने के लिए उत्सुक होंगे, उसके बाद बैगी ग्रीन्स को चुनौती देंगे।