स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। आठ देशों का एशिया कप अगले साल फरवरी और मार्च में भारत में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी का पहला बड़ा आयोजन होगा। एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और गत चैंपियन भारत एक दिन बाद दुबई में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा।

भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है और 14 सितंबर को उनका मुकाबला होगा। बासित हाल के वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कामकाज के तरीके से बेहद नाराज थे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की नवीनतम सूची में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अनुबंधों को डाउनग्रेड कर दिया है।

बासित ने अनुबंध के बारे में पूरी कहानी को 'मजाक' कहा है। उन्होंने कहा, 'एक मजाक अभी और होगा जब 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा। वहां एक मजाक और होगा। (एक और मजाक तब होगा जब भारत 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। एक और मजाक वहां सामने आएगा)।'

बाबर और रिजवान दोनों श्रेणी 'ए' में थे, लेकिन अब उन्हें अबरार अहमद, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी के साथ श्रेणी 'बी' में शामिल कर दिया गया है। पाकिस्तान आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे निचले स्थान पर रहा और PCB ने अपने टेस्ट कप्तान शान मसूद को श्रेणी 'बी' से श्रेणी 'डी' में पदावनत कर दिया है। तेज गेंदबाज नसीम शाह, जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी टी20 टूर्नामेंटों के लिए भी बाहर कर दिया गया था, को अनुबंधित खिलाड़ियों की दूसरी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

विकेटकीपर-बल्लेबाज उस्मान खान, जिन्होंने यूएई के बजाय पाकिस्तान के लिए खेलना चुना, उन 8 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें केंद्रीय अनुबंध नहीं मिला। कुछ प्रमुख पाकिस्तानी क्रिकेटरों को पदावनत किया गया, वहीं लेग स्पिनर अहमद, तेज गेंदबाज रऊफ, सलामी बल्लेबाज अयूब, टी20 कप्तान आगा और लेग स्पिनर शादाब खान, सभी को श्रेणी 'सी' से श्रेणी 'बी' में अपग्रेड कर दिया गया। अनुबंध 30 जून, 2026 तक चलेंगे।