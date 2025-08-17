स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप को एक महीने से भी कम समय बचा है और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव हाल ही में पुणे में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस मुकाबले के बारे में बात की।

जाधव ने कहा, 'मैंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए केवल वनडे और टी20 मैच ही खेले हैं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम हमेशा से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी रही है। मौजूदा टीम भी प्रतिभाशाली है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की अनुभवी टीम के खिलाफ भारत की युवा टीम का प्रदर्शन उसकी क्षमता को दर्शाता है।'

केदार जाधव ने 14 सितंबर को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि भारतीय टीम को नहीं खेलना चाहिए। शायद टीम इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। हालांकि, भारतीय टीम जहां भी खेलेगी, जीतेगी।'

केदार जाधव ने भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए 73 वनडे और 9 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने वनडे मैचों की 52 पारियों में 1389 रन बनाए हैं जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 6 पारियों में 122 रन बनाए हैं। जाधव के नाम 27 वनडे विकेट भी हैं।