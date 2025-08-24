स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कई बार भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट फिर से शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) लगातार इस प्रस्ताव को ठुकराता रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान अब सिर्फ आईसीसी या एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में एक-दूसरे से भिड़ते हैं। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान के एक और मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू होते ही PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने द्विपक्षीय क्रिकेट के लिए भारत से फिर से 'भीख' मांगने की संभावना को नकार दिया है।

PCB और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अब स्पष्ट कर चुके हैं कि बीसीसीआई के साथ भारत-पाक क्रिकेट को लेकर सभी बातचीत 'समान स्तर' पर होगी। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं कि जब भी बातचीत होगी, भारत के साथ समान स्तर पर होगी और बातचीत के लिए अब कोई भीख नहीं मांगी जाएगी। वह समय बीत चुका है और जो भी होगा, वह समानता के आधार पर होगा।'

इससे पहले भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं होगा, लेकिन दोनों टीमें बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक-दूसरे के खिलाफ खेलना जारी रख सकती हैं। भारत और पाकिस्तान एशिया कप के लीग चरण में 14 सितंबर को आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले होने की संभावना है।