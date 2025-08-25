स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि राष्ट्रीय टीम में क्रिकेटरों के चयन में उनकी भूमिका ना के बराबर है। पाकिस्तान के 2 सबसे अनुभवी क्रिकेटरों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया। नकवी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों पर कोई भी चर्चा सलाहकार समिति और चयन समिति के बीच चर्चा के बाद ही की जाती है।

नकवी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, 'सबसे पहले, खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने या बाहर करने में मेरी एक प्रतिशत भी भूमिका नहीं होती। हमारे पास एक चयन समिति है और फिर एक सलाहकार समिति, वे सभी एक साथ बैठते हैं। यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, चर्चाएं 8-10 घंटे तक चलती हैं, कभी-कभी 2-3 दिन तक। निश्चित रूप से अगर किसी टीम का चयन हो रहा है, तो वह अच्छे हाथों में है; सभी पेशेवर खिलाड़ी वहां मौजूद हैं।'

नकवी ने विस्तार से बताया कि PCB का दीर्घकालिक दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा उभरती प्रतिभाओं को निखारना है ताकि उन्हें पर्याप्त अनुभव मिल सके। उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उनसे बस एक ही बात कही है, वे जो भी फैसला लें, वह योग्यता के आधार पर होना चाहिए और मैं उसका समर्थन करूंगा। जो भी उपलब्ध था, मैंने उसे निखारा और आगे बढ़ाया। अब, हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा नए खिलाड़ियों को लाने की है ताकि क्रिकेट में और ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आगे आ सकें।

आगामी आठ टीमों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। वे 12 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ओमान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और 14 सितंबर को उसी मैदान पर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से भिड़ेंगे।