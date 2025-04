मुंबई : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बेटे अहान शर्मा की पहली सार्वजनिक झलक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। मुंबई हवाई अड्डे पर रोहित की पत्नी रितिका सजदेह को अपने बेटे अहान को गोद में लिए देखा गया, जबकि उनकी बेटी समायरा भी उनके साथ थी। इस प्यारे पल का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।



अहान के गोल चेहरे, गोल-मटोल गाल और बड़ी-बड़ी आंखों ने सभी का ध्यान खींचा। फैंस ने उनकी तुलना रोहित से करते हुए कहा कि वह बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है। एक यूजर ने लिखा- बेबी अहान तो रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी है। वही आंखें, वही मुस्कान। भगवान उसे बुरी नजर से बचाए। एक अन्य पोस्ट में कहा गया- अहान को देखकर ऐसा लगता है जैसे युवा रोहित शर्मा को देख रहे हों। बहुत प्यारा है।

He's so cute. May God protect him from all evil eyes. pic.twitter.com/9NeBTA2rF2