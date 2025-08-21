स्पोर्ट्स डेस्क : आगामी एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल के टीम में शामिल होने के साथ यह सवाल उठ रहा है कि भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, दोनों ही रन बनाने और अच्छी लय बनाए रखने के मामले में काफी प्रभावशाली रहे हैं। लेकिन गिल की टीम में वापसी के साथ संभव है कि इनमें से किसी एक को नए उप-कप्तान के लिए जगह बनानी पड़े। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने कहा कि आगामी टूर्नामेंट में गिल और अभिषेक के ओपनिंग करने की संभावना है।

रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'शुभमन टीम में वापस आ गए हैं, मुझे यकीन है कि वे अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। निजी तौर पर मैं संजू सैमसन को टीम में देखना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। वे बहुत आत्मविश्वासी हैं, बहुत अच्छे टीम मैन हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।' उन्होंने कहा, 'संजू एक बेहतरीन टीम मैन हैं, लेकिन टीम प्रबंधन के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी राय में शायद संजू सैमसन बाहर बैठेंगे, हालांकि जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहूंगा कि वह खेलें और प्लेइंग 11 में शामिल हों। लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे।'

रहाणे ने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों को एक साथ खेलते हुए देखने के लिए अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की। रहाणे ने कहा, 'मैं इस एशिया कप में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को एक साथ गेंदबाजी करते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। हम जसप्रीत बुमराह के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हम सभी जानते हैं कि वह कितने खतरनाक हैं। अर्शदीप सिंह बहुत आत्मविश्वासी हैं, गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। वह सीधी और वाइड यॉर्कर भी फेंक सकते हैं।'

रहाणे ने आगे कहा, '11वें खिलाड़ी का चयन विकेट पर निर्भर करेगा क्योंकि हम दुबई में खेल रहे हैं। विकेट और परिस्थितियों के आधार पर वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा में से कोई एक चुना जा सकता है।'

रहाणे की प्लेइंग 11 :

शुबमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती/हर्षित राणा