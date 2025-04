खेल डैस्क : युजी चहल ने आखिरकार 18 करोड़ की लगी कीमत का मूल्य मुल्लांपुर के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट लेकर मोड़ दिया। पंजाब की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहले खेलते हुए महज 111 रन ही बना पाए थे। चहल के चार तो येन्सन के तीन विकेटों की मदद से पंजाब ने आईपीएल का सबसे छोटा टारगेट बचा लिया। मैच जब खत्म हुआ तो पंजाब टीम की सहमालकिन प्रिटी जिंटा बेहद खुश नजर आई। उन्होंने चहल को जादू की झप्पी दी और पंजाब टीम को जीत दिलाने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया।

