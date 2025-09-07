Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

इस्लामाबाद : पाकिस्तान नवंबर में अपनी पहली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला की मेजबानी करेगा जिसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने रविवार को बयान में कहा, ‘हम पाकिस्तान की पहली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला में श्रीलंका और अफगानिस्तान की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं।' 

उन्होंने कहा, ‘यह प्रतियोगिता ना केवल अगले साल के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए बेहतरीन मौका देगी बल्कि प्रशंसकों को अलग-अलग जगहों पर रोमांचक क्रिकेट भी देखने को मिलेगा।' तीनों टीम एक-दूसरे से दो बार खेलेंगी जिसके बाद शीर्ष दो टीम 29 नवंबर को लाहौर में फाइनल खेलेंगी। 

त्रिकोणीय श्रृंखला की शुरुआत 17 नवंबर को रावलपिंडी में होगी जब पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से होगा। रावलपिंडी के लाहौर में भी श्रृंखला के मुकाबले होंगे। अफगानिस्तान पहली बार पाकिस्तान में टी20 मैच खेलेगा। 

कार्यक्रम:

17 नवंबर : पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, रावलपिंडी 
18 नवंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान, रावलपिंडी 
22 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर 
23 नवंबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, लाहौर 
25 नवंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान, लाहौर 
27 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर 
29 नवंबर: फाइनल, लाहौर। 