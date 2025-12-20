कोलंबो: श्रीलंका क्रिकेट टीम ने ICC पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी 25 सदस्यीय प्रारंभिक टीम की घोषणा की है। टीम की कप्तानी अनुभवी ऑलराउंडर दासुन शनाका करेंगे।

चयनकर्ताओं ने टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा और पूर्व कप्तान असलंका जैसे अनुभवी सफेद गेंद क्रिकेटर को शामिल किया है। ऑलराउंडिंग संतुलन देने के लिए वानिंदु हसरंगा, धनंजय डी सिल्वा, कामिंदु मेंडिस और दुनिथ वेल्लालागे को टीम में जगह मिली है।

गेंदबाजी विभाग को मजबूती देने के लिए तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा और मथीशा पथिराना, साथ ही मिस्ट्री स्पिनर महेश थीक्षाना को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा, युवा खिलाड़ियों ईशान मलिंगा, विजयकांत व्यासकांत और ट्रैवीन मैथ्यू को भी मौका दिया गया है।

टीम में 2024 के टी-20 विश्व कप के 13 खिलाड़ी बरकरार रखे गए हैं, जिनमें शनाका, हसरंगा, असलंका, कुसल मेंडिस, निसांका, कामिंदु मेंडिस, डी सिल्वा, थीक्षाना, दुनिथ वेल्लालागे, चमीरा, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना और दिलशान मदुशंका शामिल हैं।

अंतिम टीम की घोषणा टूर्नामेंट के नजदीक, 7 फरवरी से पहले की जाएगी।

श्रीलंका की प्रारंभिक टीम (25 सदस्यीय): दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानगे, चैरिथ असालंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, दूनिथ वेल्लालागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रैवीन मैथ्यू।