कराची : पाकिस्तान के सीमित ओवरों के प्रारूप से बाहर चल रहे मोहम्मद इरफान खान को इस महीने दोहा में होने वाले पुरुष एशिया कप ‘राइजिंग स्टार्स' टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय युवा टीम (पाकिस्तान शाहीन) का शुक्रवार को कप्तान नियुक्त किया।

राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने इस टीम में तीन ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जिन्होंने सीनियर टीम के लिए कुछ मैच खेले हैं। इसमें इरफान के अलावा स्पिनर सुफियान मुकीम और तेज गेंदबाज अहमद दानियाल शामिल हैं। बाकी खिलाड़ियों ने अंडर-19, शाहीन (ए टीम) या घरेलू सर्किट और पाकिस्तान सुपर लीग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

आठ टीमों के इस टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 23 नवंबर के बीच होगा। इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ग्रुप में है जिससे उनका आमना-सामना होना तय है। भारत ‘ए' और पाकिस्तान शाहीन के अलावा ग्रुप बी में ओमान और यूएई की टीमें है जबकि अफगानिस्तान ‘ए', बांग्लादेश ‘ए' , हांगकांग और श्रीलंका ‘ए' की टीमें ग्रुप ‘ए' में है। पाकिस्तान इस टी-20 टूर्नामेंट का अपना पहला मैच 14 नवंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा, जिसके बाद 16 नवंबर को भारत ‘ए' से भिड़ेगा। शाहीन का अंतिम ग्रुप मैच 18 नवंबर को यूएई के खिलाफ होगा।

पाकिस्तान शाहीन की 15 सदस्यीय टीम :

मोहम्मद इरफान खान (कप्तान), अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, माज सदाकत, मोहम्मद फैक, मोहम्मद गाजी गोरी, मोहम्मद नईम, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शहजाद, मुबासिर खान, साद मसूद, शाहिद अजीज, सुफियान मुकीम, उबैद शाह और यासिर खान।