वडोदरा (गुजरात) : भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज रविवार से शुरू हो रही है। पिछले महीने पैर की उंगली में चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज से बाहर होने के बाद गिल की भारतीय टीम में वापसी होगी और आखिरकार उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम से बाहर कर दिया गया था।

इंस्टाग्राम पर गिल ने वडोरा में एक प्रैक्टिस सेशन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। पिछले कुछ महीनों में गिल चोटों से जूझ रहे हैं। पैर की उंगली में चोट लगने से पहले पिछले साल गर्दन की चोट के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर कर दिया गया था। उन्होंने सीरीज के बाकी मैचों में नहीं खेला जिसमें ऋषभ पंत ने भारत की कप्तानी की थी।

गिल 50 ओवर के फॉर्मेट में कीवी टीम के खिलाफ शानदार रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 12 मैचों में 69.22 की शानदार औसत से 623 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे दोहरा शतक (208) भी बनाया था। इस बीच भारतीय मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है।

इस महीने की शुरुआत में श्रेयस को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल किया गया था, जिसमें उनकी भागीदारी उनकी फिटनेस और ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगी प्लीहा की चोट से उबरने के बाद बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से मंजूरी पर निर्भर थी। श्रेयस ने चल रही विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में मुंबई की कप्तानी की है और अब तक दो मैच खेलने के बाद वह कीवी वनडे के लिए मजबूत दिख रहे हैं।

श्रेयस फिलहाल भारत के वनडे उप-कप्तान हैं और पिछले साल अक्टूबर में सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान एक शानदार डाइविंग कैच लेते समय उन्हें प्लीहा में चोट लगी थी। मैच के बाद उन्हें अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बाद में टेस्ट में पता चला कि उनकी स्प्लीन फट गई थी। इस चोट के कारण वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे मैचों में नहीं खेल पाए।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम :

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (WK), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।