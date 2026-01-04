ढाका: बांग्लादेश ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व लिट्टन दास करेंगे। बांग्लादेश ने इस बार काफी मजबूत और संतुलित स्क्वाड तैयार किया है।

इतिहास बदलने की चुनौती

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अनुसार, बांग्लादेश अब तक हर T20 वर्ल्ड कप में खेल चुका है, लेकिन कभी भी सेमी-फाइनल तक नहीं पहुँच पाया। लिट्टन दास के नेतृत्व में टीम 2026 में इतिहास बदलने की कोशिश करेगी।

टीम का जोर स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण पर होगा। अनुभवी जोड़ी मुस्ताफिजुर रहमान और टस्किन अहमद की अगुवाई में गेंदबाजी मजबूत दिख रही है। इसके अलावा महदी हसन, नासुम अहमद और रिषाद हुसैन स्पिन की मदद से टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकते हैं।

बैटिंग और रणनीति

बैटिंग का भार कप्तान लिट्टन दास पर रहेगा, लेकिन तनज़ीद हसन और पार्वेज़ हुसैन ईमन जैसी प्रतिभाएं शीर्ष क्रम में नयी जान डालेंगी। टीम का संतुलन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में नजर आता है, जो इसे टूर्नामेंट में एक वास्तविक चुनौती बनाता है।

कठिन ग्रुप में मुकाबला

बांग्लादेश का ग्रुप इस बार चुनौतीपूर्ण है। टीम इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली के साथ है। केवल दो टीमें सुपर 8 में पहुंच पाएंगी, जिससे हर मैच में टीम को कड़ा संघर्ष करना होगा।

बांग्लादेश की T20 WC 2026 स्क्वाड

कप्तान: लिट्टन कुमार दास (C); बल्लेबाज: तनज़ीद हसन, मोहम्मद पार्वेज़ हुसैन ईमन, मोहम्मद सैफ हसन, एमडी तौहीद हृदय, एमडी शमीम हुसैन, क्वाज़ी नुरुल हसन सोहान; गेंदबाज: शक महदी हसन, एमडी रिषाद हुसैन, नासुम अहमद, एमडी मुस्ताफिजुर रहमान, एमडी तंज़िम हसन साकिब, टस्किन अहमद, एमडी शैफ उद्दीन, एमडी शोरिफुल इस्लाम।