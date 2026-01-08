स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने शाहीन शाह अफरीदी की घुटने की चोट से रिकवरी को लेकर उम्मीद जताई है और कहा है कि यह तेज गेंदबाज अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए समय पर पूरी तरह फिट हो जाएगा। अफरीदी पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी अटैक का एक अहम हिस्सा रहे हैं और टूर्नामेंट में टीम के लिए उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं।

सलमान ने मीडिया से कहा, 'हमें उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे, लेकिन आखिरी फैसला मेडिकल पैनल की सलाह पर (पाकिस्तान क्रिकेट) बोर्ड लेगा।' बुधवार को पाकिस्तान का पहला T20I मैच श्रीलंका से है। शाहीन का रिहैबिलिटेशन लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में PCB के मेडिकल पैनल की देखरेख में हो रहा है। PCB ने बुधवार को तेज गेंदबाज का रिहैबिलिटेशन करते हुए एक वीडियो जारी किया, लेकिन उनकी चोट की गंभीरता या उन्हें पूरी तरह फिट होने में कितना समय लगेगा, इस बारे में कुछ नहीं बताया।

शाहीन को ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मैच में फील्डिंग करते समय घुटने में चोट लगी थी। उनकी टीम ब्रिस्बेन हीट ने उन्हें रिलीज कर दिया और PCB ने उन्हें रिहैबिलिटेशन के लिए वापस बुला लिया था। यह पहली बार नहीं है जब शाहीन को घुटने की समस्या हुई है। 2021 में भी गाले में एक टेस्ट मैच के दौरान फील्डिंग करते समय ऐसा हुआ था और इस चोट के कारण वह कई महीनों तक खेल से बाहर रहे थे।