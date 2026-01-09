स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज और महिला वर्ल्ड कप 2025 की विनर जेमिमा रोड्रिग्स ने हाल ही में अपने बचपन की एक डरा देने वाली घटना का खुलासा किया, जिसमें वह मौत के बहुत करीब पहुंच गई थीं। यह घटना जेमिमा के साथ तब हुई जब वह सिर्फ 8-10 साल की थीं और इससे उनके परिवार वालों को बहुत बड़ा झटका लगा था।

जेमिमा को यह हादसा चर्च के एक प्रोग्राम के लिए ऑडिटोरियम जाते समय हुआ था। जैसा कि उन्होंने बताया, वह ऑडिटोरियम की पहली मंजिल से गिर गईं, और किस्मत से उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई। हाल ही में एक इंटरव्यू में जेमिमा ने बताया कि वह अपने कजिन्स और दोस्तों के साथ 'चप्पल' फाइट का गेम खेल रही थीं, तभी चीजें खराब हो गईं। 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' में बात करते हुए जेमिमा ने बताया, 'एक बार हम एक ऑडिटोरियम में थे और वहां चर्च का प्रोग्राम था। सभी बच्चे बाहर थे। हम वहां चप्पल फाइट खेल रहे थे। उस समय मैं आठ या दस साल की थी।'

उन्होंने कहा, 'मेरी कजिन रचेल ने अपनी क्रॉक्स फेंकी और वह एक लकड़ी की चीज पर चली गई और उसे लेने के लिए कूदना पड़ता था। उन्होंने याद करते हुए बताया, 'मैंने, (एक) पूरे हीरो की तरह कहा 'रुको दोस्तों, मैं जाऊंगी!'। वहां एक बॉक्स था। मैंने उस पर अपना पैर रखा, और वहां से नीचे गिर गई। मैं पहली मंजिल से गिरी।' जेमिमा ने कहा, 'किस्मत से, नीचे कोई बैठा खाना खा रहा था, और मैं उसके सिर पर गिरी। मेरे कजिन्स को लगा कि मैं मर गई, क्योंकि मैं नीचे गिर गई थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।'

अब 25 साल की जेमिमा ने अक्टूबर में महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रनों की शानदार पारी खेलकर सुपरस्टारडम हासिल किया जिससे भारत ने महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज किया। वह महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने वाली हैं।