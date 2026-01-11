स्पोर्ट्स डेस्क : पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बड़ा कूटनीतिक और क्रिकेटिंग घटनाक्रम सामने आया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा से इनकार करने वाले बांग्लादेश के लिए अब वेन्यू को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने संकेत दिए हैं कि वह बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव उस समय आया है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच लगातार बातचीत जारी है।

PCB का प्रस्ताव: पाकिस्तान तैयार

जियो सुपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, PCB के सूत्रों ने बताया है कि यदि श्रीलंका में वैकल्पिक वेन्यू उपलब्ध नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच आयोजित करने के लिए आगे आएगा। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के सभी प्रमुख स्टेडियम कम समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। PCB ने औपचारिक रूप से अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, हालांकि अभी तक ICC की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भारत यात्रा से इनकार के पीछे की वजह

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में मैच खेलने को लेकर गंभीर सुरक्षा चिंताएं जताई हैं। यह विवाद उस समय और गहरा गया, जब BCCI के निर्देशों के बाद तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL से रिलीज़ कर दिया गया।

हालांकि इस फैसले के पीछे कोई स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश के भारत न जाने के रुख ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी।

ICC से जवाब का इंतजार

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने साफ कहा है कि देश की गरिमा और खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। एक बैठक के बाद उन्होंने कहा, “हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान, खिलाड़ियों, दर्शकों और पत्रकारों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं।” पहले जवाब से संतुष्ट न होने पर BCB ने ICC को दूसरा औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें भारत यात्रा से जुड़े विशेष सुरक्षा जोखिमों का विस्तृत विवरण दिया गया और भारत में होने वाले चार मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की गई।

ICC की चुप्पी बढ़ा रही है असमंजस

अब तक ICC ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बोर्ड सार्वजनिक रूप से शांत है और आगे स्पष्टीकरण मांग रहा है। इस चुप्पी के कारण बांग्लादेश की भागीदारी और उनके मैचों के आयोजन स्थल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि टूर्नामेंट की तारीखें नज़दीक आ रही हैं।

टीम की घोषणा, लेकिन सवाल बरकरार

अनिश्चितता के बावजूद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को अपनी T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया। लिटन दास को टीम का कप्तान और सैफ हसन को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, इटली और नेपाल के साथ मुकाबले खेलने हैं। फिलहाल उनका पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में निर्धारित है।