नई दिल्ली : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सफल समापन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टूर्नामेंट के 11.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की प्राइज मनी पूल के फाइनल एलोकेशन की पुष्टि की है। भारत ने रविवार को न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराकर अपने T20 वर्ल्ड कप टाइटल का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत से भारत घरेलू जमीन पर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम, 2024 की जीत के बाद लगातार खिताब जीतने वाली पहली टीम, और तीन बार (2007, 2024, और 2026) ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई।

किसे कितने पैसे मिलेंगे :

चैंपियन भारत - 2,639,423 अमेरिकी डॉलर

रनर-अप न्यूजीलैंड - 1,422,692 अमेरिकी डॉलर

साउथ अफ्रीका - 1,005,577 अमेरिकी डॉलर

इंग्लैंड - 974,423 अमेरिकी डॉलर

वेस्ट इंडीज - 538,269 अमेरिकी डॉलर

पाकिस्तान - 522,692 अमेरिकी डॉलर

जिम्बाब्वे - 491,538 अमेरिकी डॉलर

श्रीलंका - 475,962 अमेरिकी डॉलर

अफ़गानिस्तान - 309,808 अमेरिकी डॉलर

ऑस्ट्रेलिया - 309,808 अमेरिकी डॉलर

अमेरिका - 309,808 अमेरिकी डॉलर

स्कॉटलैंड - 278,654 अमेरिकी डॉलर

आयरलैंड - 271,731 अमेरिकी डॉलर

इटली - 256,154 अमेरिकी डॉलर

नीदरलैंड - 256,154 अमेरिकी डॉलर

UAE - 256,154 अमेरिकी डॉलर

नेपाल - 256,154 अमेरिकी डॉलर

कनाडा - 225,000 अमेरिकी डॉलर

नामीबिया - 225,000 अमेरिकी डॉलर

ओमान - 225,000 अमेरिकी डॉलर