स्पोर्ट्स डेस्क : ढाका के शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेट से बुरी तरह से हरा दिया। युवा तेज गेंदबाज Nahid Rana की घातक गेंदबाजी और ओपनर Tanzid Hasan Tamim की तेज पारी ने बांग्लादेश को आसान जीत दिलाई। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली और एशिया कप 2018 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली ODI जीत दर्ज की।

नाहिद राणा की घातक गेंदबाजी

मैच में सबसे बड़ा योगदान 23 वर्षीय तेज गेंदबाज नाहिद राणा का रहा। उन्होंने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरह से झकझोर दिया। राणा ने अपने स्पेल में 24 रन देकर पांच विकेट लिए, जो उनके वनडे करियर का पहला पांच विकेट हॉल भी है। उनकी इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। राणा ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर मैच का रुख पूरी तरह से बांग्लादेश के पक्ष में कर दिया।

पाकिस्तान की कमजोर बल्लेबाजी

पाकिस्तान की पारी की शुरुआत डेब्यू करने वाले Sahibzada Farhan और Maaz Sadaqat ने की। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। फरहान ने अपने पहले ODI में 38 गेंदों पर 27 रन बनाए, लेकिन नाहिद राणा ने उन्हें आउट कर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजी लगातार लड़खड़ाती रही। राणा ने आगे चलकर Mohammad Rizwan और Salman Ali Agha जैसे अहम खिलाड़ियों को भी पवेलियन भेज दिया। पूरी टीम अंततः सिर्फ 114 रन पर सिमट गई।

निचले क्रम की कोशिश भी नाकाम

पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाज Faheem Ashraf ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने Abrar Ahmed के साथ 10वें विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान किसी तरह 114 रन तक पहुंच सका। बांग्लादेश की ओर से Mehidy Hasan Miraz ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट हासिल किए।

तंजीद हसन की शानदार पारी

115 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने आक्रामक शुरुआत की। ओपनर तंज़ीद हसन तमीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 42 गेंदों में नाबाद 67 रन बनाए। उनकी इस पारी में सात चौके और पांच शानदार छक्के शामिल थे। उनके साथ Najmul Hossain Shanto ने भी 33 गेंदों में 27 रन की उपयोगी पारी खेली। बांग्लादेश ने 15.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच आठ विकेट से जीत लिया।

पाकिस्तान को मिले दो विकेट

पाकिस्तान की ओर से कप्तान Shaheen Shah Afridi और Mohammad Wasim Jr को एक-एक विकेट मिला। हालांकि लक्ष्य छोटा होने के कारण उनकी गेंदबाजी टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई।