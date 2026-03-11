स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर Anil Kumble ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे बड़ी टीम को लेकर दिलचस्प राय दी है। उनके अनुसार मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) दोनों ही लीग के इतिहास की सबसे बड़ी और सफल टीमें हैं। कुंबले का मानना है कि इन दोनों फ्रेंचाइजी की सफलता के पीछे अलग-अलग रणनीतियां हैं, लेकिन उपलब्धियों के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों टीमों ने सालों तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी खास पहचान बनाई है।

MI और CSK की सफलता का राज

अनिल कुंबले के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी टीम चयन की स्थिरता रही है। CSK हमेशा अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करने के लिए जानी जाती है। टीम अक्सर उन्हीं खिलाड़ियों को बनाए रखती है जिन्होंने पहले अच्छा प्रदर्शन किया हो। इस रणनीति की वजह से टीम का संतुलन बना रहता है और खिलाड़ी लंबे समय तक फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की रणनीति थोड़ी अलग रही है। यह टीम नए और अनदेखे खिलाड़ियों को खोजने और उन्हें निखारने के लिए जानी जाती है।

मुंबई इंडियंस की टैलेंट खोजने की क्षमता

कुंबले ने कहा कि मुंबई इंडियंस ने कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जो बाद में बड़े सितारे बने। उदाहरण के तौर पर Hardik Pandya, Krunal Pandya और Jasprit Bumrah जैसे खिलाड़ियों को मुंबई ने शुरुआती दौर में मौका दिया और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया। इसके अलावा युवा बल्लेबाज Nehal Wadhera जैसे खिलाड़ियों को भी इस फ्रेंचाइजी ने पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

दोनों टीमों के नाम पांच-पांच खिताब

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स IPL इतिहास की सबसे सफल टीमें मानी जाती हैं। दोनों फ्रेंचाइजी ने अब तक पांच-पांच बार IPL ट्रॉफी जीती है, जो उन्हें लीग की सबसे सफल टीमों की सूची में शीर्ष पर रखता है। कुंबले का कहना है कि जब IPL की सबसे बड़ी टीम की बात होती है, तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल हो जाता है।

RCB की सफलता में गेंदबाजी की भूमिका

अनिल कुंबले ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली IPL जीत पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि टीम की सफलता सिर्फ Virat Kohli की बल्लेबाजी की वजह से नहीं थी, बल्कि उनकी मजबूत गेंदबाजी इकाई ने भी अहम भूमिका निभाई। कुंबले के मुताबिक RCB के गेंदबाजों ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे टीम को ट्रॉफी जीतने में मदद मिली।

हेजलवुड और भुवनेश्वर का शानदार प्रदर्शन

RCB की जीत में तेज गेंदबाज Josh Hazlewood और Bhuvneshwar Kumar का प्रदर्शन बेहद अहम रहा। हेजलवुड ने पूरे सीजन में 22 विकेट लेकर टीम के लिए मैच जिताने वाले स्पेल डाले। वहीं भुवनेश्वर ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर विपक्षी टीमों पर दबाव बनाया। स्पिन विभाग में Krunal Pandya और Suyash Sharma ने भी शानदार गेंदबाजी की।