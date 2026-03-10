नई दिल्ली : भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर अपने शानदार अभियान का अंत किया। वह इतिहास में तीन बार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गई और इस दौरान कई रिकॉर्ड भी बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वेबसाइट के अनुसार भारत और श्रीलंका में हुए एक महीने लंबे टूर्नामेंट के दौरान, कई शानदार व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शनों ने कॉम्पिटिशन में जान डाल दी और कई रिकॉर्ड बने।

भारत की जीत ने उन्हें तीन पुरुष टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली पहली टीम बना दिया, इससे पहले उसने टी20 वर्ल्ड कप 2007 और 2024 में ट्रॉफी जीती थी। डिफेंडिंग चैंपियन लगातार दो खिताब जीतने वाली पहली टीम और घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भी बन गई।

फाइनल में भारत का 255/5 का टोटल टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था और किसी भी T20I नॉकआउट या प्लेऑफ मैच में यह सबसे बड़ा टोटल भी था। यह टीम लगातार दो मैचों में 250 से ज्यादा का टोटल बनाने वाली पहली टीम भी बनी, जिसने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253/7 का स्कोर बनाया था। टूर्नामेंट में इससे पहले, भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256/4 का स्कोर बनाया था, जो 2026 एडिशन का सबसे बड़ा टीम टोटल है।

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 383 रन बनाए। पिछला रिकॉर्ड 2014 एडिशन में विराट कोहली के 319 रन का था। उसी टूर्नामेंट के दौरान टिम सीफर्ट ने 326 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन ने 321 रन बनाए, दोनों ने कोहली के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। फरहान, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के सुपर 8 मैच में फखर जमान के साथ 176 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप में भी शामिल थे, जो T20I इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है।

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप मैच में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया, पहले छह ओवर में 92/0 पर पहुंच गया और 2024 एडिशन में अफगानिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज के 92/1 के स्कोर की बराबरी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में संजू सैमसन ने 89 रन की शानदार पारी खेली, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उन्होंने टूर्नामेंट को 24 छक्कों के साथ खत्म किया जो किसी भी बैटर द्वारा किसी एक एडिशन में लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं।

भारत के अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट का सबसे तेज हाफ-सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। फाइनल के दौरान सिर्फ 18 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जो T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में सबसे तेज फिफ्टी भी है। टूर्नामेंट में पहले फिन एलन ने पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी बनाई। उन्होंने 33 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया और 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिस गेल के 47 गेंदों में बनाए गए सेंचुरी के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

भारत और इंग्लैंड ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच एग्रीगेट भी बनाया जिसमें उन्होंने मिलकर 499 रन बनाए, जिसमें भारत ने 253/7 और इंग्लैंड ने 246/7 रन बनाए। यह T20I इतिहास का दूसरा सबसे ज़्यादा मैच एग्रीगेट भी बन गया।

अन्य खास परफॉर्मेंस में जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 146.00 के एवरेज से 292 रन बनाए और अपनी 6 में से चार इनिंग में नॉट आउट रहे जो अब टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत है। भारत ने टूर्नामेंट के दौरान 106 छक्के भी लगाए जिससे वह T20I इतिहास में एक ही इवेंट में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई।