स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए कई दिग्गज क्रिकेटर स्टेडियम पहुंचे थे। खास तौर पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा वीआईपी बॉक्स में नजर आए। हालांकि, भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज Virat Kohli की गैरमौजूदगी ने फैंस के बीच काफी सवाल खड़े कर दिए।

भारत की ऐतिहासिक जीत का गवाह बना अहमदाबाद

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद यादगार रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर न सिर्फ खिताब जीता, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाली टीम बन गया। इससे पहले भारतीय टीम 2007 और 2024 में भी यह ट्रॉफी जीत चुकी थी। मैच के दौरान स्टेडियम का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था और कई पूर्व क्रिकेटरों की मौजूदगी ने इस पल को और खास बना दिया।

धोनी और रोहित की मौजूदगी ने खींचा ध्यान

फाइनल मैच में भारतीय टीम के दो सफल कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा की मौजूदगी ने फैंस का खास ध्यान आकर्षित किया। धोनी ने 2007 में भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताया था, जबकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में यह खिताब जीता था। इसी वजह से दोनों को फाइनल में आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था और वे वीआईपी बॉक्स से मैच का आनंद लेते नजर आए।

विराट कोहली क्यों नहीं पहुंचे स्टेडियम

जब फैंस ने देखा कि धोनी और रोहित मैच देखने पहुंचे हैं, तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि विराट कोहली वहां क्यों नहीं दिखाई दिए। इसके पीछे दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि कोहली को फाइनल में किसी आधिकारिक भूमिका के तहत आमंत्रित नहीं किया गया था। क्योंकि उन्होंने कप्तान के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, इसलिए आयोजन से जुड़ी औपचारिकता में उनका कोई विशेष रोल नहीं था।

परिवार के साथ समय बिताने को दे रहे प्राथमिकता

दूसरी वजह विराट कोहली की निजी प्राथमिकताओं से जुड़ी मानी जा रही है। हाल के वर्षों में कोहली ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना ली है और अब वह सीमित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही खेलते हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिल रहा है। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने संकेत दिया था कि क्रिकेट से पूरी तरह दूर होने के बाद वह कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से भी दूरी बना सकते हैं।

कोहली का बयान भी हुआ चर्चा में

एक बातचीत के दौरान विराट कोहली ने कहा था कि जब वह क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले लेंगे, तो शायद कुछ समय तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि जब उनका क्रिकेट करियर खत्म होगा, तो लोग उन्हें कुछ समय तक नहीं देख पाएंगे। इस बयान से यह भी साफ होता है कि वह अपने निजी जीवन और परिवार के साथ समय बिताने को अब ज्यादा महत्व दे रहे हैं।