नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले फेज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 28 मार्च को बेंगलुरु में IPL 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। BCCI ने यह घोषणा वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से खिलाड़ियों के ट्रैवल अरेंजमेंट को लेकर चिंताओं के बीच की है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले सभी मैच कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी से मंजूरी मिलने पर निर्भर हैं, जो पिछले सीजन में स्टेडियम में हुई जानलेवा भगदड़ के बाद वेन्यू की तैयारियों का आकलन करने के लिए 13 मार्च को मीटिंग करेगी। BCCI ने बुधवार को पहले 20 मैचों का शेड्यूल घोषित किया और तीन राज्यों - तमिलनाडु, असम और वेस्ट बंगाल - में चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद पूरा शेड्यूल जारी करेगी।

राज्य चुनावों के अलावा वेस्ट एशिया में बढ़ता संघर्ष भी BCCI अधिकारियों के दिमाग में सबसे ऊपर रहेगा। युद्ध ने इंटरनेशनल ट्रैवल पर बहुत बुरा असर डाला है और दोहा और दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट के ऑपरेशन पर भारी रोक लगा दी गई है। इस वजह से, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम के कुछ सदस्य T20 वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म होने के एक हफ्ते बाद भी घर नहीं पहुंच पाए हैं। यह देखना बाकी है कि उन दोनों देशों के IPL में जाने वाले खिलाड़ी समय पर अपनी-अपनी टीमों को रिपोर्ट करते हैं या नहीं।

टीम के एक अधिकारी ने PTI को बताया, 'वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के जाने में काफी देरी हुई। उन्हें समय पर भारत वापस लाना एक मुश्किल काम होगा। साथ ही, वेस्ट एशिया में युद्ध के कारण हवाई किराए में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।' ओपनिंग वीकेंड के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को होस्ट करेगी और ओपनिंग वीकेंड में कोई डबल-हेडर नहीं होगा।

BCCI ने एक बयान में कहा, 'सीजन के दौरान, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु में पांच और रायपुर में दो घरेलू मैच खेलेगी। पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़ में चार और धर्मशाला में तीन घरेलू मैच खेलेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में तीन और जयपुर में चार घरेलू मैच खेलेगी।' BCCI ने कहा, 'इस दौरान (पहले 16 दिन), टूर्नामेंट में चार डबल-हेडर होंगे, दोपहर के मैच 03:30 बजे से और शाम के मैच 07:30 बजे से शुरू होंगे।' शनिवार को शुरुआती मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी।

IPL के पहले फेज का शेड्यूल

28 मार्च: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद — बेंगलुरु

29 मार्च: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस — मुंबई

30 मार्च: राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स — गुवाहाटी

31 मार्च: पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स — मुल्लानपुर

1 अप्रैल: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स — लखनऊ

2 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद — कोलकाता

3 अप्रैल: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स — चेन्नई

4 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स — दिल्ली

4 अप्रैल: गुजरात टाइटन्स बनाम राजस्थान रॉयल्स — अहमदाबाद

5 अप्रैल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स — बेंगलुरु

5 अप्रैल: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स — हैदराबाद

6 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स — कोलकाता

7 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स — गुवाहाटी

8 अप्रैल: गुजरात टाइटन्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स — दिल्ली

9 अप्रैल: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स — कोलकाता

10 अप्रैल: राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु — गुवाहाटी

11 अप्रैल: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स — चेन्नई

11 अप्रैल: पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद — मुल्लानपुर

12 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु — मुंबई

12 अप्रैल: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स — लखनऊ