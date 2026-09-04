नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज ईस्ट जोन के खिलाफ 6 सितंबर से शुरू होने वाले दिलीप ट्रॉफी फाइनल के लिए साउथ जोन की टीम में शामिल किए गए हैं। ये दोनों हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की अवे टेस्ट सीरीज में खेले थे, जिसे भारत ने 1-0 से जीता था। पडिक्कल 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे; उन्होंने तीन पारियों में 328 रन बनाए और दो शतक जड़े, जिससे वे भारत के स्टार बल्लेबाज साबित हुए। सिराज ने भी गॉल और कोलंबो में हुए दो मैचों में जबरदस्त मेहनत की और सीरीज में चार विकेट लिए, जबकि ज्यादातर समय स्पिनरों का ही दबदबा रहा। दोनों को फाइनल के लिए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने किसकी जगह ली है।

क्रिकइन्फो के अनुसार T20I में नियमित रूप से खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा के भी फाइनल खेलने की संभावना है, भले ही दिलीप ट्रॉफी का मैच 10 सितंबर को खत्म हो रहा हो - जो कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की T20I अवे सीरीज शुरू होने से तीन दिन पहले है। तिलक ने हाल ही में नॉर्थ जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में साउथ जोन के लिए शानदार शतक लगाया था और रेड-बॉल टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने की इच्छा जताई थी।

तिलक ने गुरुवार को कहा था, 'मैं फाइनल खेलना पसंद करूंगा। यह मैच अभी खत्म हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ मैच 13 तारीख को है। मैं फाइनल खेलने के लिए तैयार हूं। उसके बाद हमारे पास बीच में दो दिन का ब्रेक है, और अगर मैं 11 तारीख को भी रिपोर्ट करता हूं, तो मैं एक दिन प्रैक्टिस कर सकता हूं और वहां से मैच खेलने जा सकता हूं।' वहीं अगर टीम मैनेजमेंट इन तीनों को मैच न खिलाने का फैसला करता है, तो हो सकता है कि वे फाइनल में खेल ही न पाएं। जहां तिलक ने साउथ जोन की कप्तानी की थी, वहीं ईशान और सूर्यवंशी क्रमशः ईस्ट जोन टीम के कप्तान और उप-कप्तान हैं।

अगर वे चले जाते हैं, तो ईस्ट जोन को कप्तान की जरूरत होगी और अभिमन्यु ईश्वरन यह भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लंबे समय से बंगाल के कप्तान रहे हैं। साउथ ने सेमीफाइनल में 181 रन का लक्ष्य हासिल करके नॉर्थ को हराया, तिलक ने पहली पारी में 116 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में 51 रन बनाए। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ईस्ट जोन ने 159 रन का लक्ष्य हासिल करके मौजूदा चैंपियन सेंट्रल जोन को हराया।