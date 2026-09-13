नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का आगाज रविवार, 13 सितंबर से होने जा रहा है। पहले मुकाबले से पहले भारतीय टीम को ईशान किशन की फिटनेस को लेकर चिंता हुई थी। हालांकि, कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनकी चोट पर बड़ा अपडेट देते हुए साफ कर दिया है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज के पहले टी20I में खेलने की पूरी उम्मीद है।

नेट्स में चोटिल हुए थे ईशान किशन

ईशान किशन को शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान परेशानी हुई थी। वह भारत के पहले पूरे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे थे। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ श्रेयस अय्यर के साथ बल्लेबाजी करने के बाद किशन तेज गेंदबाजी वाले नेट्स में पहुंचे।

इस दौरान नेट गेंदबाज नवदीप सैनी की एक तेज बाउंसर उनके शरीर की ओर तेजी से आई। गेंद से बचने के प्रयास में किशन ने अपनी पीठ पीछे की ओर झुकाई, जिसके बाद वह असहज नजर आए। उनकी परेशानी को देखते हुए टीम के मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ ने तुरंत मैदान पर पहुंचकर उनकी जांच की।

श्रेयस अय्यर ने दिया ईशान की फिटनेस पर अपडेट

ईशान किशन की चोट को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने राहत भरी जानकारी दी। प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर ने बताया कि उन्होंने अभ्यास के बाद किशन से बातचीत की थी और वह फिलहाल सहज महसूस कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने कहा, 'ईशान इस समय सहज महसूस कर रहा है। मैंने अभ्यास सत्र के बाद उससे बातचीत की थी। यह सिर्फ एक छोटी-सी परेशानी थी और वह लगातार क्रिकेट खेल रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम सभी जानते हैं कि उसने हाल ही में कितनी अच्छी पारी खेली थी। इसलिए थोड़ी थकान होना स्वाभाविक है। लेकिन आज उसे आराम मिला है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह कल के लिए ठीक रहेगा।'

लगातार क्रिकेट खेलने से हुई थकान

ईशान किशन हाल ही में दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे थे। उनकी अगुआई में ईस्ट जोन ने खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 350 रन बनाए। लगातार मुकाबले खेलने के कारण उनके शरीर पर थकान का असर दिखाई दिया। ऐसे में अभ्यास के दौरान हुई छोटी परेशानी ने भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि, अय्यर के बयान से संकेत मिलते हैं कि यह गंभीर चोट नहीं है।

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20I में खेलने की उम्मीद

ईशान किशन का फिट होकर उपलब्ध रहना भारतीय टीम के लिए अहम है। वह टीम के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और आगामी टी20I सीरीज में भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जा रहे हैं।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर के अपडेट के बाद उम्मीद है कि ईशान किशन इस मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे।