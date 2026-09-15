लंदन: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर बड़ा संकेत दिया है। 37 वर्षीय स्मिथ ने अगले साल इंग्लैंड में होने वाली एशेज सीरीज में खेलने को लेकर अनिश्चितता जताई है। उन्होंने साफ किया कि वह अपने टेस्ट करियर को सीरीज-दर-सीरीज आधार पर देख रहे हैं।

स्मिथ इस समय दुनिया के दूसरे नंबर के टेस्ट बल्लेबाज हैं। उनसे आगे इंग्लैंड के हैरी ब्रुक हैं। स्मिथ ने 125 टेस्ट मैचों में 37 शतक लगाए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे समय से बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं।

“मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां रहूंगा या नहीं”

‘द टेलीग्राफ’ से बातचीत में स्टीव स्मिथ ने कहा कि इंग्लैंड की धरती पर एशेज सीरीज जीतना उनकी अधूरी इच्छा है, लेकिन अगले साल के दौरे में शामिल होने का फैसला अभी तय नहीं है।

स्मिथ ने कहा, 'मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहां रहूंगा या नहीं। मैं पिछले कुछ समय से सीरीज-दर-सीरीज के आधार पर आगे बढ़ रहा हूं और फिलहाल मेरे लिए यह दौरा अभी काफी दूर है। मैं वहां एशेज जीतना चाहता हूं या कम से कम जीत चुका होना चाहता हूं, लेकिन अब देखना होगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं।'

इंग्लैंड और भारत में टेस्ट सीरीज जीतना अब भी सपना

स्टीव स्मिथ का एशेज रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर एशेज मुकाबलों में सात शतक लगाए हैं। इसके बावजूद इंग्लैंड और भारत में टेस्ट सीरीज जीतना उनके करियर की उन उपलब्धियों में शामिल है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं।

स्मिथ ने 125 टेस्ट मैचों में 10,920 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत करीब 56 का है। 37 टेस्ट शतकों के साथ वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में रिकी पोंटिंग के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

ऑस्ट्रेलिया के सामने टॉप ऑर्डर को लेकर बड़ी चुनौती

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने अगले एक साल में 18 टेस्ट मैचों का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। इस दौरान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हो सकता है। ऐसे में अगर स्मिथ इस लंबे कार्यक्रम से पहले टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम पर बड़ा असर पड़ सकता है।

मार्नस लाबुशेन की हालिया खराब फॉर्म और घरेलू क्रिकेट में अनुभवी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की कमी के कारण स्मिथ का विकल्प तलाशना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा।

स्टीव स्मिथ का ध्यान अब लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर

स्मिथ का ध्यान अब टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा टी20 प्रारूप की ओर जाता दिखाई दे रहा है। वह 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह दुनिया की अलग-अलग फ्रेंचाइजी टी20 लीग में खेलकर अपने छोटे प्रारूप के कौशल को मजबूत कर रहे हैं।

स्मिथ ने आखिरी बार फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। उनका मानना है कि ओलंपिक टीम में जगह बनाना उनके करियर का सबसे बड़ा मौजूदा लक्ष्य है।

'ओलंपिक टीम में जगह बनाना सबसे बड़ी प्रेरणा'

स्मिथ ने कहा, 'फिलहाल मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ओलंपिक में हिस्सा लेना है। मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। एम्स्टर्डम में खेलने का एक कारण यह भी था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टी20 क्रिकेट खेलता रहूं।'

इस बयान से संकेत मिलता है कि स्मिथ अपने करियर के अगले चरण में टेस्ट क्रिकेट के बजाय टी20 क्रिकेट और ओलंपिक में भागीदारी को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि, उन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर पर एक नजर

टेस्ट मैच: 125

टेस्ट रन: 10,920

टेस्ट शतक: 37

बल्लेबाजी औसत: करीब 56.