नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को नई दिल्ली में खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय टीम प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी दुविधा संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी में से किसी एक को अंतिम एकादश में चुनने की होगी। एशियन गेम्स की तैयारियों को देखते हुए कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों खिलाड़ियों को बराबर मौके देने की कोशिश कर सकते हैं।

सैमसन या सूर्यवंशी, किसे मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर संजू सैमसन की जगह अंतिम एकादश में शामिल किया गया था। हालांकि, सीरीज के आखिरी मुकाबले में 15 वर्षीय सूर्यवंशी की जगह सैमसन को टीम में उतारा गया। टी20 फॉर्मेट में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पहले सफल साबित हुई है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने यह सवाल होगा कि वह सैमसन के अनुभव पर भरोसा करे या वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौके देकर भविष्य के लिए तैयार करे।

एशियन गेम्स से पहले दोनों को मिल सकते हैं मौके

जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जा रही है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर सैमसन तथा सूर्यवंशी दोनों को पर्याप्त अवसर देंगे। इससे टीम प्रबंधन को टूर्नामेंट के लिए अपनी अंतिम एकादश तय करने में मदद मिलेगी।

अभ्यास सत्र में सैमसन दिखे अधिक संतुलित

शुक्रवार शाम के अभ्यास सत्र में संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी की तुलना में अधिक संतुलित नजर आए। सूर्यवंशी को जसप्रीत बुमराह की गेंदों के खिलाफ सहज होने में थोड़ा समय लगा। पिच से भी बुमराह की गेंदों को मदद मिल रही थी, जिसके कारण युवा बल्लेबाज को परेशानी हुई।

लगातार लाल गेंद के तीन मुकाबले खेलने के बाद सूर्यवंशी को टी20 फॉर्मेट के अनुसार खुद को ढालने में भी कुछ समय लग सकता है। हालांकि, अफगानिस्तान के पास बुमराह जैसा तेज गेंदबाज नहीं है। इसलिए अफगानिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ सूर्यवंशी को फुटवर्क का इस्तेमाल न करने पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सैमसन को लेकर भी उठे सवाल

संजू सैमसन को तीन पारियों में नाकाम रहने के बाद इंग्लैंड दौरे से बाहर करना कुछ हद तक कठोर फैसला माना गया। हालांकि, उस समय वैभव सूर्यवंशी को लेकर काफी चर्चा और उत्साह था। ऐसे में टीम प्रबंधन ने जनता की मांग के अनुरूप फैसला लिया, भले ही वह लगातार कहता रहा हो कि बाहरी आवाजों का चयन पर असर नहीं पड़ता। अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में सैमसन के पास खुद को फिर से साबित करने का मौका होगा।

ईशान किशन की चोट से बदल सकता है समीकरण

यदि ईशान किशन पहले टी20I में नहीं खेल पाते हैं, तो भारत संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों को अंतिम एकादश में शामिल कर सकता है। ईशान को शुक्रवार को नेट अभ्यास के दौरान कमर में चोट लगी थी। हालांकि, दलीप ट्रॉफी फाइनल में 270 और 80 रनों की पारियां खेलने वाले ईशान किशन मैदान पर उतरने के लिए उत्सुक होंगे। वह अब भारत के लिए इस फॉर्मेट में नियमित रूप से खेल रहे हैं, इसलिए टीम में उनकी मौजूदगी अहम मानी जा रही है।

अफगानिस्तान के स्पिनरों से होगी असली परीक्षा

एशियन गेम्स से पहले यह सीरीज भारतीय टीम के लिए तैयारी का शानदार अवसर है। भारत को अफगानिस्तान के बेहतरीन स्पिनरों राशिद खान, नूर अहमद और मुजीब उर रहमान का सामना करना होगा। इन स्पिनरों के अलावा अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण में फजलहक फारूकी और नवीन-उल-हक शामिल हैं। टीम के पास गुलबदीन नायब और अजमतुल्लाह उमरजई जैसे अनुभवी ऑलराउंडर भी मौजूद हैं।

स्पिन विभाग में भी चयन की चुनौती

शीर्ष क्रम में सैमसन और सूर्यवंशी के बीच चयन के अलावा भारतीय टीम को स्पिन गेंदबाजों के संयोजन पर भी फैसला करना होगा। कोच गौतम गंभीर का भरोसा ऑलराउंडरों पर अधिक रहता है। ऐसे में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के खेलने की संभावना मजबूत है। अब देखना होगा कि भारत तीसरे स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती को मौका देता है या तेज गेंदबाज यश ठाकुर को अंतिम एकादश में शामिल करता है।

तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी किस पर होगी?

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाजी का मोर्चा संभाल सकते हैं। टीम प्रबंधन को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच संतुलन बनाते हुए सही संयोजन चुनना होगा।

अफगानिस्तान की आर्थिक मदद भी करेगा आयोजन

द्विपक्षीय सीरीज की प्रासंगिकता को लेकर लगातार चर्चा के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के लिए उसकी घरेलू सीरीज का आयोजन भारत में किया है।

इस सीरीज से होने वाली कमाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। इस लिहाज से यह आयोजन दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

AFG vs IND पहला टी20I: मैच की जानकारी

मुकाबला: भारत बनाम अफगानिस्तान, पहला टी20I

तारीख: रविवार, 13 सितंबर 2026, शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार

स्थान: अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई।

अफगानिस्तान की टीम

इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजई, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद।