नई दिल्ली: अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I मुकाबले में संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यह टी20 इंटरनेशनल में सैमसन का सबसे तेज अर्धशतक रहा। उनकी विस्फोटक पारी और भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

संजू सैमसन ने रचा इतिहास

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20I में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में उनका सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले सैमसन ने साल 2024 में हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ 22 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी। अब उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर कर दिया है।

राशिद खान की गेंद पर पूरा हुआ अर्धशतक

सैमसन ने पारी के सातवें ओवर की चौथी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। राशिद खान की ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद पर सैमसन ने आगे बढ़कर डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप फील्डर के पास से निकल गई और सीमा रेखा के पार पहुंच गई। इसी चौके के साथ सैमसन ने सीरीज का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया।

68वें टी20I में सातवीं फिफ्टी

यह सैमसन का 68वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला था। इस दौरान उन्होंने सातवां अर्धशतक लगाया। उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में तीन शतक भी दर्ज हैं। हालांकि, शतक की ओर बढ़ रहे सैमसन की पारी पावरप्ले की आखिरी गेंद पर समाप्त हो गई। राशिद खान की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट हो गए। सैमसन ने अपनी पारी में 31 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें सात चौके और चार छक्के शामिल रहे।

सैमसन और अभिषेक ने भारत को दी तेज शुरुआत

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले पांच ओवरों में 55 रन जोड़ दिए। पावरप्ले के आखिरी ओवर में सैमसन ने मोहम्मद नबी के खिलाफ लगातार चार गेंदों पर दो चौके और दो छक्के लगाए। इस ओवर से भारत के खाते में 27 रन आए और टीम ने छह ओवर के बाद बिना विकेट गंवाए 82 रन बना लिए।

भारत ने सात विकेट से जीता मुकाबला

भारत ने 160 रनों के लक्ष्य को 14.5 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और चार छक्के शामिल रहे। सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन ने पारी को संभाला। उन्होंने 23 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे। भारत ने 31 गेंदें शेष रहते सात विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अफगानिस्तान की पारी 159/8 पर रुकी

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 159 रन ही बना सकी। भारत की ओर से नितीश कुमार रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने भी दो विकेट हासिल किए और अफगानिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में अहम भूमिका निभाई।

भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई

इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20I सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 सितंबर 2026 को खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देकर टीम संयोजन में बदलाव कर सकती है।