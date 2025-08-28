Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने रविचंद्रन अश्विन के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने के व्यापक प्रभावों पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या उनके इस कदम से दूसरे भारतीय क्रिकेटरों के लिए विदेशी टी20 लीग में खेलने का रास्ता खुल सकता है। बुधवार को अश्विन ने घोषणा की कि उन्होंने अपना IPL करियर समाप्त कर दिया है और वह फ्रैंचाइजी टी20 लीग में खेलने पर विचार कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद इंग्लैंड से खबरें आईं कि अश्विन अगले साल द हंड्रेड प्रतियोगिता का हिस्सा हो सकते हैं। 

चोपड़ा ने गुरुवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'रविचंद्रन अश्विन ने IPL को भी अलविदा कह दिया है और अब वह कह रहे हैं कि वह दुनिया भर की विभिन्न लीगों में खेलेंगे। वह एक नई राह बना रहे हैं। उनका IPL करियर शानदार रहा है, लेकिन सभी अच्छी कहानियों का अंत होता है और उनकी कहानी यहीं खत्म होती है। क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी अन्य लीग्स में खेल सकते हैं?' 

चोपड़ा ने कहा, 'वह जहां भी अपना नाम रखेगा, उसे चुन लिया जाएगा और वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। IPL की नवीनता को बचाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को अन्य लीगों में खेलने की अनुमति नहीं है। अगर आपको कहीं और जाकर खेलना है तो आपको न केवल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, बल्कि IPL से भी संन्यास लेना होगा और यह थोड़ी बड़ी चेतावनी है। आप कहीं और जाकर तभी खेल सकते हैं जब आप IPL के पैसे को टाटा बाय-बाय कहें।' 

अश्विन ने 221 मैचों में 7.2 की इकॉनमी रेट से 187 विकेट लेकर लीग में पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपना IPL करियर समाप्त किया। अश्विन ने अपने IPL करियर की शुरुआत और अंत 5 बार की चैंपियन और अपने गृहनगर स्थित फ्रेंचाइजी, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ किया। अश्विन ने अब बंद हो चुकी राइजिंग पुणे सुपरजायंट, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला और IPL में पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन) की कप्तानी की। उन्होंने IPL में 118 के स्ट्राइक रेट से बल्ले से 833 रन भी बनाए, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। 