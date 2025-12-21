कोलकाता : नोएडा के गोल्फर सुखमन सिंह ने रविवार को यहां 36 होल के फाइनल में ‘एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया' जीत ली। सुखमन ने टॉलीगंज क्लब में 29 होल के बाद अजेय बढ़त बनाकर हरियाणा के हरमन सचदेवा को पछाड़कर शानदार प्रदर्शन किया।

यह भारतीय गोल्फ संघ (आईजीयू) द्वारा आयोजित दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली एमेच्योर मैचप्ले चैंपियनशिप है। सुखमन के पिता सिमरजीत सिंह भारत के पूर्व नंबर एक एमेच्योर गोल्फर और श्रीलंका एमेच्योर के तीन बार के विजेता होने के साथ आईजीयू के ‘मिड-एमेच्योर' चैंपियन भी हैं। जब ​​वह 29 होल के बाद अजेय बढ़त बनाए थे तो टूर्नामेंट निदेशक ने उन्हें टूर्नामेंट का विजेता घोषित कर दिया।

सुखमन के लिए यह प्रभावशाली सत्र रहा है। उन्होंने आईजीयू राजस्थान एमेच्योर का खिताब जीता और आंध्र प्रदेश एमेच्योर टूर्नामेंट में उप विजेता रहे। इसके अलावा वह इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीकी एमेच्योर स्ट्रोकप्ले प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर भी रहे थे।