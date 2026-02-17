नई दिल्ली : पीजीटीआई की पहली 72 द लीग के लिए खिलाड़ी नीलामी का आयोजन दिल्ली में उत्साह के साथ हुआ। छह शहर-आधारित फ्रेंचाइज़ी ने अपनी-अपनी 10 पेशेवर खिलाड़ियों की टीम बनाने के लिए हिस्सा लिया। प्रत्येक टीम के पास 1 करोड़ रुपये का पर्स था। नीलामी में हिस्सा लेने वाली फ्रेंचाइज़ी थीं – दिल्ली की कैपिटल लांसर्स, हैदराबाद की चारमिनार चैंपियंस, कोलकाता क्लासिक्स, मुंबई एसेस, राजस्थान रीगल्स और यूपी प्रोमेथियंस।

हनी बैसोया सबसे महंगे खिलाड़ी

कुतुब गोल्फ कोर्स में डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप जीतने वाले 29 वर्षीय हनी बैसोया नीलामी के सबसे बड़े आकर्षण रहे। प्लैटिनम कैटेगरी में 10 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ उतरे बैसोया को कैपिटल लांसर्स ने 20.5 लाख रुपये में खरीदा। राजस्थान रीगल्स और कोलकाता क्लासिक्स के साथ तीन-तरफा बोली के बाद यह डील तय हुई।

शुभम जगलान बने नीलामी के सरप्राइज पैकेज

21 वर्षीय युवा स्टार शुभम जगलान नीलामी के सबसे बड़े फायदे में रहे। सिल्वर कैटेगरी में 3 लाख रुपये के बेस प्राइस से शुरुआत करने वाले जगलान को हैदराबाद की चारमिनार चैंपियंस ने 19 लाख रुपये में खरीदा। उनके लिए सभी छह फ्रेंचाइज़ी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला।

अर्जुन, कार्तिक और विदेशी सितारों पर भी बड़ी बोली

यूपी प्रोमेथियंस ने अर्जुन प्रसाद को 18 लाख रुपये में टीम में शामिल किया। किशोर प्रतिभा कार्तिक सिंह को मुंबई एसेस ने 14.4 लाख रुपये में खरीदा, जो उनके 3 लाख के बेस प्राइस का लगभग पांच गुना है। 60 वर्षीय अनुभवी गोल्फर मुकेश कुमार 7 लाख रुपये में कोलकाता क्लासिक्स से जुड़े। अमेरिका के झेरेड हैक 15.8 लाख रुपये में कैपिटल लांसर्स के साथ जुड़कर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने।

खिलाड़ियों ने जताई खुशी

हनी बैसोया ने कहा कि पिछले कुछ हफ्ते उनके लिए शानदार रहे हैं और इस अवसर के लिए वह आभारी हैं। शुभम जगलान ने चारमिनार चैंपियंस का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व जताया और टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार बताया। नीलामी में सात देशों के कुल 12 विदेशी खिलाड़ियों का चयन हुआ।

21 फरवरी से होगी शुरुआत

पीजीटीआई और गेम ऑफ लाइफ स्पोर्ट्स (GOLS) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई 72 द लीग का पहला सीजन 21 फरवरी से दिल्ली-एनसीआर के तीन प्रमुख कोर्स – क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब, जेपी ग्रीन्स और कुतुब गोल्फ कोर्स में खेला जाएगा।