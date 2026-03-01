स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद टीम के कप्तान सलमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। लगातार चौथे आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक न पहुंच पाने के बाद टीम मैनेजमेंट और कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इसी बीच एक पत्रकार ने सीधे पूछ लिया — “क्या आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आपको हटाएगा?”
सुपर-8 में टूटी उम्मीद
सुपर-8 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान को बड़ी जीत की जरूरत थी, लेकिन समीकरण उनके पक्ष में नहीं गया। बल्लेबाजों ने उम्मीद जगाई, मगर गेंदबाजी विभाग लक्ष्य के अंतर को कायम रखने में असफल रहा और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
आगा का संयमित जवाब
कप्तानी छोड़ने के सवाल पर सलमान अली आगा ने कहा: 'हमने इस वर्ल्ड कप में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा हमसे उम्मीद थी। इस समय कोई भी फैसला लेना भावनात्मक होगा। हम टीम के साथ बैठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे और फिर आगे का निर्णय लेंगे।' आगा ने साफ किया कि फिलहाल उनका ध्यान टीम की गलतियों का विश्लेषण करने और भविष्य की रणनीति तय करने पर है।
फैसले सामूहिक होते हैं
कप्तानी और टीम चयन को लेकर उठ रहे विवादों पर उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक टीम गेम है और फैसले किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं की सहमति से ही रणनीति तय की जाती है।
आगे क्या?
अब सभी की नजर PCB और टीम मैनेजमेंट के फैसले पर है। क्या सलमान अली आगा कप्तानी जारी रखेंगे या पाकिस्तान टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा — यह आने वाले दिनों में साफ होगा।