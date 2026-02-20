कोलकाता : अनुभवी ओम प्रकाश चौहान ने देर से अपने विरोधियों को हराकर कोलकाता के टॉलीगंज क्लब में खेली गई 1.5 करोड़ रुपए की डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 के आखिरी दिन अपनी 12वीं प्रोफेशनल जीत हासिल की। ओम प्रकाश चौहान (69-67-64-64) के बारे में, जो रात भर टाई में तीसरे स्थान पर थे और लीड से एक शॉट पीछे थे, ने चौथे राउंड में छह-अंडर 64 का स्कोर करके टूर्नामेंट का अपना कुल स्कोर 16-अंडर 264 कर लिया और दो साल से ज़्यादा समय में अपनी पहली जीत हासिल की। 39 साल के चौहान ने आखिरी दिन आठ बडर्ी और दो बोगी के साथ 22,50,000 रुपए का विनिंग चेक जीता।

मध्य प्रदेश के महू के रहने वाले प्रकाश अहमदाबाद के कल्हार ब्लूज़ एंड ग्रीन्स गोल्फ कोर्स से जुड़े हैं। इस जीत की वजह से वे डीपी वल्डर् पीजीटीआई ऑडर्र ऑफ़ मेरिट में 16वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गए। पहले तीन दिनों तक लीडर रहे शौर्य भट्टाचार्य (64-62-73-66) और तीसरे राउंड के बाद जॉइंट लीडर रहे मनु गंडास (66-69-64-66) 15-अंडर 265 के बराबर टोटल के साथ दूसरे स्थान पर रहे। शौर्य और मनु दोनों, जो फाइनल राउंड में ज्यादातर समय टाइटल की दौड़ में थे, ने शुक्रवार को 66 का स्कोर बनाया।

राउंड 4 में एक और कंटेंडर क्षितिज नवीद कौल ने हफ़्ते का अंत 65 के स्कोर के साथ किया और 14-अंडर 266 के साथ चौथे स्थान पर रहे। ओम प्रकाश ने जीत के बाद कहा, 'आज फ्रंट-नाइन पर लंबे कन्वर्ज़न ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। फिर, मुझे लगता है कि 11वें होल पर बोगी छोड़ने के बाद जब मैंने 12वें होल पर बर्डी बनाई, तो मुझे मोमेंटम और सेल्फ-बिलीफ मिला कि मेरे पास चांस है और मैं मैच खत्म कर सकता हूं। 18वें होल पर पार पट करते समय, मैंने लाइन को पढ़ने के लिए अपना समय लिया क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। मेरे कैडी ने मुझे पट की लाइन के बारे में सलाह दी और वह मेरे लिए एकदम सही रहा।'

मनु गंडास के आखिरी होल पर लंबे बर्डी कन्वर्जन ने उन्हें दूसरे नंबर पर रहने में मदद की। शौर्य भट्टाचार्य की 15वें और 17वें होल पर की गई बर्डी ने उन्हें आखिर तक मुकाबले में बनाए रखा, इससे पहले कि वह भी जॉइंट रनर-अप रहे। कोलकाता के खिलाड़यिों में, दिव्यांशु बजाज ने सबसे अच्छा फिनिश किया, क्योंकि उन्होंने थ्री-अंडर 277 के साथ 25वां स्थान हासिल किया। सीज़न के दूसरे इवेंट के विनर हनी बैसोया, ऑडर्र ऑफ मेरिट में 33,95,250 रुपये की सीज़न की कमाई के साथ टॉप पर बने हुए हैं।

