नई दिल्ली : PGTI के 72 द लीग का पहला एडिशन शनिवार को नई दिल्ली में बड़े धूमधाम से लॉन्च किया गया, जिसमें भारतीय गोल्फ की अगली पीढ़ी एक बिल्कुल नए फॉर्मेट की चुनौती को अपनाने के लिए उत्सुक है। उभरते हुए टैलेंट शौर्य भट्टाचार्य और कार्तिक सिंह के साथ-साथ अनुभवी प्रो हनी बैसोया, मनु गंडास, अजितेश संधू और विराज मडप्पा के साथ, इस इवेंट में कई तरह के प्रोफेशनल्स एक साथ आए और 72 द लीग का पहला सीजन ऑफिशियली शुरू हुआ।

लीग के आखिरी विजेताओं को दी जाने वाली चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने PGTI के प्रेसिडेंट कपिल देव की मौजूदगी में किया। 72 द लीग ट्रॉफी को इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर आटिर्स्ट और डिजाइनर विभोर सोगानी ने डिज़ाइन किया है, जो अपने इनोवेटिव पब्लिक आटर् इंस्टॉलेशन और डिज़ाइन के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। एक खास मैचप्ले फॉर्मेट में खेली जाने वाली इस लीग में छह टीमें होंगी, हर टीम में दस प्रोफेशनल गोल्फर होंगे।

लीग का मकसद भारतीय प्रोफेशनल्स के शानदार फॉर्म का फायदा उठाना है, साथ ही भारतीय गोल्फरों को सिंगल्स, फोरबॉल और फोरसम फॉर्मेट में खेलने का खास मौका देना है, जो उनमें से कई ने अभी तक प्रोफेशनल लेवल पर नहीं खेला है। मुकाबले की क्वालिटी टीमों की परीक्षा लेने वाली है, क्योंकि ज्यादातर गोल्फर अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर मुकाबले में उतर रहे हैं। हनी बैसोया, जो लीग में 20.50 लाख रुपये में सबसे महंगे बिके और नवा रायपुर टीम का हिस्सा हैं, अभी PGTI ऑडर्र ऑफ मेरिट में सबसे आगे हैं और फरवरी के पहले हफ्ते में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में तीसरे स्थान के साथ अपने सीजन की शुरुआत करने के बाद इस महीने की शुरुआत में कुतुब गोल्फ कोर्स में डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप जीतकर आ रहे हैं।

बैसोया टॉलीगंज क्लब में डीपी वल्डर् प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 में 13वें स्थान पर रहे, यह एक ऐसा इवेंट था जिसमें शौर्य भट्टाचार्य और मनु गंडास संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे थे। 16 साल के कार्तिक सिंह की मौजूदगी बेंच स्ट्रेंथ को और दिखाती है, जिसे लीग में बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। 72 द लीग के लिए अपना उत्साह शेयर करते हुए, बैसोया ने कहा, 'हम टॉली में प्रैक्टिस राउंड खेल रहे थे और हर कोई इंस्टाग्राम देख रहा था। हमने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखीं कि ऑक्शन कैसे हो रहा है। और यह बहुत रोमांचक था। हमने बहुत चर्चा की, और ऑक्शन की सुबह, मैंने अपने दोस्त वीर (अहलावत) को मैसेज किया कि मुझे लग रहा है कि मैं 20 लाख रुपये में जाऊंगा। आखिर में, ठीक वैसा ही हुआ।'

भट्टाचार्य, जो 2025 में PGTI के ऑडर्र ऑफ़ मेरिट में दो जीत के साथ तीसरे स्थान पर थे, ने इस सीज़न में भी अपनी अच्छी फ़ॉर्म जारी रखने का पक्का इरादा किया था। पीठ की चोट के बाद 18 महीने के ब्रेक के बाद कॉम्पिटिशन में लौटे विराज मडप्पा भी टीम फ़ॉर्मेट में खेलने को लेकर उतने ही खुश थे। कोलकाता क्लासिक्स का हिस्सा रहे मदप्पा ने कहा, 'यह पहली बार है जब मैं किसी टीम का हिस्सा बना हूं। गोल्फ एक बहुत ही इंडिविजुअल स्पोर्ट है, लेकिन अभी आपके पीछे नौ और लोग हैं, आपका टीम स्ट्रेटजिस्ट है, आपके पास बहुत से लोग हैं जिनके लिए आप अच्छा करना चाहते हैं।

गोल्फर के तौर पर, हमारा हमेशा राइडर कप फॉर्मेट में खेलने का सपना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट्स कप भारतीयों के लिए सबसे करीबी है। यहां हमारा फॉर्मेट उससे बहुत मिलता-जुलता है, और खुद से बड़ी किसी चीज के लिए खेलना बहुत एक्साइटिंग है।' 72 द लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और मुंबई एसेस का हिस्सा कार्तिक सिंह ने कहा, 'PGTI में यह मेरा पहला साल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे लीग के लिए चुना गया है। और मैं टीम फ़ॉर्मेट के साथ खेलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूं। और मैचप्ले और फ़ोरसम, फोर-बॉल स्टाइल में खेलना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। यह सब उससे बिल्कुल अलग फॉर्मेट है जो हम नॉर्मली खेलते हैं। इससे गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा।'

72 द लीग में इंटरनेशनल टैलेंट का अच्छा मिक्स भी देखने को मिलेगा, जिसमें 12 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी अमेरिका के झारेड हैक थे, जिन्हें नवा रायपुर टीम ने 15.80 लाख रुपये में खरीदा। इस साल PGTI में खेलने और लीग का हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए, हैक ने कहा, 'हर कोई बहुत वेलकमिंग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हर जगह था, हर कोई बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत मजा आया। कोर्स बहुत अच्छे रहे। और हाँ, 72 द लीग और PGTI का हिस्सा बनने और एक ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन के साथ रहने का मौका जो मेरे करियर को आगे बढ़ाने और गेम को बढ़ाने में मेरी मदद करता है, यह एक शानदार मौका है।'

एशियन टूर विनर और राजस्थान रीगल्स टीम के हिस्सा, अजीतेश संधू ने कहा, 'मेरा मतलब है, यह हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। हमने कभी टीम फॉर्मेट में या कम में नहीं खेला है।' ‘72 द लीग‘ जिसमें छह फ्रेंचाइजी, कैपिटल लांसर्स (दिल्ली), चारमीनार चैंपियंस (हैदराबाद), कोलकाता क्लासिक्स, मुंबई एसेस, राजस्थान रीगल्स और यूपी प्रोमेथियंस शामिल हैं, 24 फरवरी से 6 मार्च तक दिल्ली-एनसीआर के कोर्सों - आईटीसी क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब, जेपी ग्रीन्स और कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित किया जाएगा, जिसका पहला दिन 24 फरवरी को आईटीसी क्लासिक कोर्स में खेला जाएगा।