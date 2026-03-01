स्पोर्ट्स डेस्क : होबार्ट के बेलेरिव ओवल में तीसरे और अंतिम वनडे में 185 रन की करारी हार के बाद भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम 50 ओवर के फॉर्मेट में निरंतरता नहीं दिखा पाई। 410 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 224 रन पर सिमट गया और सीरीज़ 3-0 से गंवा बैठा। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने मल्टी-फॉर्मेट सीरीज़ में 8-2 की बढ़त बना ली, जिससे भारतीय टीम पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बड़े लक्ष्य के सामने बिखरी भारतीय बल्लेबाजी

तीसरे वनडे में भारतीय टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। 410 रन का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज लंबी साझेदारियां बनाने में नाकाम रहे। नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से रनगति पर असर पड़ा और टीम 45.1 ओवर में 224 रन पर ऑलआउट हो गई। इस हार के साथ भारत ने सीरीज़ 0-3 से गंवा दी। इससे पहले भी टीम पहले दो मुकाबले हार चुकी थी, जिससे साफ है कि वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा।

‘वनडे में कंसिस्टेंसी की कमी रही’

मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने साफ तौर पर कहा कि टीम वनडे में अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकी। उन्होंने कहा कि टी20 फॉर्मेट में टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन 50 ओवर के खेल में वही लय कायम नहीं रह सकी। हरमनप्रीत ने बताया कि वनडे क्रिकेट लंबा फॉर्मेट है, जहां लगातार सही फैसले और स्थिर प्रदर्शन जरूरी होता है। उनके मुताबिक, टीम ने बार-बार छोटी-छोटी गलतियां कीं, जिसका खामियाजा सीरीज़ में हार के रूप में भुगतना पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया को दिया श्रेय

भारतीय कप्तान ने विपक्षी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने शानदार क्रिकेट खेला और भारत को वापसी का मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तीनों मैचों में संतुलित प्रदर्शन किया—चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने दबाव की परिस्थितियों में संयम दिखाया और हर मैच में निर्णायक बढ़त बनाई। यही कारण रहा कि सीरीज एकतरफा रही।

मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में बढ़त

इस क्लीन स्वीप के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मल्टी-फॉर्मेट सीरीज़ में 8-2 की बढ़त हासिल कर ली है। पॉइंट्स सिस्टम के तहत हर वनडे और टी20 जीत पर दो अंक मिलते हैं, जबकि टेस्ट मैच जीतने पर चार अंक दिए जाते हैं। भारत ने टी20 सीरीज़ में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन वनडे में पिछड़ गया।

टेस्ट मैच से पहले मानसिक मजबूती पर जोर

अब दोनों टीमें 6 मार्च से पर्थ में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में भिड़ेंगी। हरमनप्रीत ने माना कि तैयारी के लिए समय कम है, इसलिए मानसिक रूप से मजबूत रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और टीम के लिए सही निर्णय लेने होंगे। उनके अनुसार, यह सीरीज़ भले ही निराशाजनक रही हो, लेकिन इससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही असली चुनौती है।