नई दिल्ली : इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) ने देशभर के 10 सहयोगियों से सोमवार को इंडियन गोल्फ में 100 मिलियन यूएस डॉलर (लगभग 830 करोड़ रुपए से अधिक) के निजी निवेश की घोषणा की। यह इंडियन गोल्फ में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश है।

इस घोषणा के तहत हर फ्रेंचाइजी ने 10 साल के समय में लगभग 10 मिलियन यूएस डॉलर देने का वादा किया है, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स और उभरते माकेर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन के साथ एक प्रोफेशनल गोल्फ लीग बनाने और उसे बढ़ाने के लंबे समय के प्लान को दिखाता है। ये फ्रेंचाइजी हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, विशाखापत्तनम, गोवा, बेंगलुरु, पंजाब और गुरुग्राम हैं, जिससे लीग के पहले संस्करण में देश भर में मौजूदगी पक्की हो गई है।

निवेश के अलावा, सहयोगियों ने गोल्फ के विस्तार और इस तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ढांचागत विकास के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर देने का भी वादा किया है। इस प्लान में टियर 2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीण इलाकों में छोटी गोल्फ फैसिलिटी बनाना शामिल है ताकि भागीदारी बढ़ाई जा सके और खेल को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके।

इस अवसर पर IGPL के मुख्य कार्यकारी उत्तम सिंह मुंडी ने कहा कि यह निवेश लीग के लॉन्ग-टर्म विजन में भरोसे को दिखाता है। मुंडी ने कहा, 'यह कोई पारंपरिक स्पोट्र्स इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे फ्रैंचाइज पाटर्नर आईजीपीएल को अपने मुख्य बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए स्पोट्र्स कल्चर बनाने के एक लॉन्ग-टर्म मौके के तौर पर देखते हैं।100 मिलियन यूएस डॉलर का वादा हमारे विजन में उनके भरोसे को दिखाता है। लीग का मकसद खेल के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम बनाना है। गांव- स्तर की फैसिलिटी से लेकर वैश्विक टूर्नामेंट तक, मकसद गोल्फ को ज्यादा आसान, कॉम्पिटिटिव और कमर्शियली फायदेमंद बनाना है।'

लीग की योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार करने की है, उनका लक्ष्य पहले साल में भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व में अभियान शुरू करना है और अगले कुछ सालों में दूसरे देशों में भी इस योजना विस्तार करने का है।