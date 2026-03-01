होबार्ट (ऑस्ट्रेलिया) : एलिसा हीली ने रविवार को होबार्ट के बेलरिव ओवल में तीसरे और आखिरी मैच में 158 रन की जबरदस्त पारी खेलकर व्हाइट-बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट को इमोशनल विदाई दी। इस 35 साल की विकेटकीपर-बल्लेबाज ने पहले कन्फर्म किया था कि भारत के खिलाफ सीरीज उनके 16 साल के इंटरनेशनल करियर का अंत होगी।

ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वनडे में पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया था, दौरे पर आई भारतीय टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप का पीछा कर रही था। हीली के क्रीज पर आते ही उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। उन्होंने बिना समय गंवाए अपना दबदबा दिखाया। 98 गेंदों की तेज पारी में 27 चौके और दो छक्के मारे जिससे ऑस्ट्रेलिया 409/7 के बड़े स्कोर तक पहुंचा। उनकी टीममेट बेथ मूनी ने भी 84 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए जिससे मेजबान टीम 400 रन का आंकड़ा पार कर पाई।

हीली ने फरवरी 2010 में 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने अपना वनडे करियर 3,500 से ज्यादा रनों के साथ खत्म किया। टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 25.45 की औसत से 3,054 रन बनाए जिसमें करियर का बेस्ट 148 नॉट आउट भी शामिल है जो फुल मेंबर देशों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत T20I स्कोर है। उनके नाम दुनिया भर में सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने (ग्लव्स के साथ) का रिकॉर्ड है और इस फॉर्मेट (वनडे) में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वालों में दूसरे नंबर पर हैं।

उनके शानदार करियर में 6 टी20 वर्ल्ड कप जीत (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023) और दो ODI वर्ल्ड कप टाइटल (2013, 2022) शामिल हैं। हीली को 2018 और 2019 में आईसीसी T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। ऑस्ट्रेलियाई स्टार अपने इंटरनेशनल करियर का अंत सबसे लंबे फॉर्मेट में करेंगी और भारत के खिलाफ अपने 11वें और आखिरी टेस्ट मैच में टीम की कप्तानी करेंगी जो 6 मार्च को पर्थ स्टेडियम में शुरू होगा।