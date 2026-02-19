नई दिल्ली : प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष कपिल देव ने PGTI के सीईओ अमनदीप जोहल के साथ टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और भारत में गोल्फ टूरिज्म की संभावनाओं पर चर्चा की। यह मीटिंग बुधवार शाम एआई समिट में हुई।

मीटिंग में प्रोफेशनल टूर्नामेंट, ऐतिहासिक चैंपियनशिप कोर्स और भारत के अनुकूल मौसम का फायदा उठाकर भारत को एक प्रीमियम ग्लोबल गोल्फ डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने पर फोकस किया गया, जिससे पूरे साल अलग-अलग इलाकों में गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। चर्चा के मुख्य एरिया में भारत के बड़े शहरों में इंटीग्रेटेड गोल्फ टूरिज्म सकिर्ट का डेवलपमेंट, टूरिज्म मिनिस्ट्री और डीपी वर्ल्ड PGTI के बीच मजबूत सहयोग इनबाउंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी ग्रोथ और ग्लोबल ब्रॉडकास्ट विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल टूर्नामेंट का फायदा उठाना शामिल थे।

गोल्फ टूरिज्म को दुनिया भर में एक हाई-वैल्यू ट्रैवल सेगमेंट के तौर पर पहचाना जाता है, जिसमें विजिटर हॉस्पिटैलिटी रेवेन्यू, लोकल इकॉनमी, एविएशन ट्रैफिक और डेस्टिनेशन ब्रांडिंग में अहम योगदान देते हैं। इंटरनेशनल गोल्फ ट्रैवलर आम तौर पर आम टूरिस्ट से काफी ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे यह सेगमेंट भारत के प्रीमियम टूरिज्म के लक्ष्यों के साथ स्ट्रेटेजिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस चर्चा का एक खास हिस्सा पीजीटीआई और ग्लोबल डीपी वर्ल्ड टूर के बीच मजबूत होती पाटर्नरशिप थी, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के जबरदस्त दौर के जरिए भारत में वल्डर्-क्लास कॉम्पिटिटिव गोल्फ ला रही है।