वेलिंगटन: न्यूजीलैंड (New Zealand) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ आगामी टी-20 अंतरराष्ट्रीय (T20I)  श्रृंखला के लिए काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) और बेन सियर्स (Ben Sears) की टीम में वापसी हुई हैं। यह तेज गेंदबाज जिम्बाब्वे में त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं थे। टूर्नामेंट में तीसरी टीम दक्षिण अफ्रीका थी। 

जैमीसन अपने पहले बच्चे के जन्म की वजह से तथा सियर्स चोट के कारण मैदान से बाहर थे। इस बीच नियमित कप्तान मिशेल सेंटनर की अनुपस्थिति में माइकल ब्रेसवेल तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में टीम की कमान संभालेंगे। ब्रेसवेल ने अब तक 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड का नेतृत्व किया है। 

ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को बताया, 'चैपल-हैडली सीरीज गर्मियों की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है। मैं ये सीरीज देखते हुए बड़ा हुआ हूं और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंद्विता बहुत जबरदस्त है।'

उन्होंने आगे कहा, '2016 से यह (चैपल-हैडली ट्रॉफी) हमारे पास नहीं है, और हम इसे बदलना चाहते हैं। घरेलू धरती पर इसके लिए लड़ने का मौका मिलना बहुत खास है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि ईडन पाकर् में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच को 20 साल हो गए हैं। यह देखना आश्चर्यजनक है कि यह प्रारूप कितना आगे बढ़ गया है और मुझे पता है कि दोनों टीमें बे ओवल में इस उपलब्धि को अपने नाम करने के लिए उत्सुक हैं।' दोनों टीमें एक अक्टूबर से तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की शुरुआत करेंगी, जिसके तीनों मैच बे ओवल में खेले जाएंगे। 


न्यूजीलैंड टीम:- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), माकर् चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम सीफटर् और ईश सोढ़ी।