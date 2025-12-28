मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी के दिग्गज ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यह घोषणा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने की। 1996 में अपनी स्थापना के बाद से 60 से ज़्यादा सदस्यों वाले इस हॉल ऑफ फेम में ली अब रिकी पोंटिंग, डॉन ब्रैडमैन, कीथ मिलर, डेनिस लिली, चैपल भाई, इयान और ग्रेग, शेन वार्न, स्टीव वॉ, माइकल हसी जैसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के अन्य सुपरस्टारों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

अपने आधिकारिक X हैंडल पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिखा, 'एक साबित विजेता, गेंद हाथ में लेकर तूफानी गेंदबाज और खेल के सभी फॉर्मेट में सच्चे एंटरटेनर ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के सबसे नए सदस्य हैं!' ली ने अपने देश के लिए 76 टेस्ट खेले और 30.81 की औसत से 310 विकेट लेकर आठवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/30 था, और उनके नाम 10 बार इनिंग में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। यह तूफानी गेंदबाज वनडे में भी दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था, जिसने 221 मैचों में 23.36 की औसत से 380 विकेट लिए जिसमें 14 बार चार विकेट और 9 बार पांच विकेट शामिल हैं। उन्होंने 25 T20I में 25.50 की औसत से 28 विकेट लिए।

ब्रेट ली 322 मैचों में 718 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक सूची में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जिन्होंने 26.66 की औसत से विकेट लिए हैं जिसमें 31 बार 4 विकेट और 19 बार 5 विकेट उनके नाम हैं। वह निचले क्रम में बल्ले से भी उपयोगी योगदान देते थे, उन्होंने 322 मैचों और 212 पारियों में 18.94 की औसत से 2,728 रन बनाए जिसमें 8 अर्धशतक और 64 का बेस्ट स्कोर शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने तीन बड़े ICC खिताब 2003 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2006 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2009 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है।