Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

मेलबर्न: एशेज 2025-26 के चौथे टेस्ट (बॉक्सिंग डे टेस्ट) से पहले ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान स्टीव स्मिथ ने मैच की पूर्व संध्या पर टीम का खुलासा किया, हालांकि अंतिम प्लेइंग इलेवन का फैसला टॉस से पहले किया जाएगा।

ऑल-पेस रणनीति पर ऑस्ट्रेलिया का भरोसा

इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टेस्ट में पूरी तरह तेज गेंदबाज़ी आक्रमण के साथ उतरने का फैसला किया है। चोटिल नाथन लियोन की गैरमौजूदगी में टॉड मर्फी को टीम में जगह नहीं मिली, यानी टीम में कोई विशेषज्ञ स्पिनर शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की यह आक्रामक ऑल-पेस रणनीति MCG की परिस्थितियों में कितना असर दिखाती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।

जोश इंग्लिस बाहर, ख्वाजा बरकरार

टीम चयन में सबसे बड़ा फैसला जोश इंग्लिस को बाहर करना रहा, जबकि उस्मान ख्वाजा ने अपनी जगह बनाए रखी। यह बदलाव चयनकर्ताओं का एकमात्र गैर-जरूरी (अनफोर्स्ड) फैसला माना जा रहा है।

चार साल बाद झाय रिचर्डसन की वापसी

तेज गेंदबाज़ झाय रिचर्डसन चार साल बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-ए की ओर से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पांच विकेट लेकर चयन का दावा मज़बूत किया था। कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, 'रिचर्डसन को फिर से टीम में देखकर खुशी हो रही है। चोट के कारण उनका लंबा ब्रेक रहा, लेकिन उनकी क्षमता हम सभी जानते हैं। उन्होंने एशेज में पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है।'

एडिलेड टेस्ट चूकने पर स्मिथ की प्रतिक्रिया

स्टीव स्मिथ ने वर्टिगो जैसे लक्षणों के कारण एडिलेड टेस्ट नहीं खेलने का अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज़ी के लिए विकेट अच्छा था, लेकिन उस समय खेलना सही फैसला नहीं होता। स्मिथ ने ख्वाजा की भी सराहना की, जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में अहम योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया की 12 सदस्यीय टीम (बॉक्सिंग डे टेस्ट)

ट्रैविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन।