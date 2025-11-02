स्पोर्ट्स डेस्क: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर है, और सभी की नजरें हैं टीम इंडिया के युवा स्टार अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पर। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अब विराट कोहली का ऑल-टाइम टी20आई रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 64 रन दूर है।

अभिषेक शर्मा के पास मौका है कि वे भारत के लिए सबसे तेज 1000 टी20आई रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएं। अगर वह होबार्ट में रविवार को होने वाले तीसरे टी20 में यह कारनामा करते हैं, तो वह कोहली को पछाड़ देंगे — जिन्होंने साल 2010 में अपनी 27वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया था।

रिकॉर्ड के करीब अभिषेक

अब तक 26 मैचों और 25 पारियों में अभिषेक शर्मा 936 रन बना चुके हैं। उनका औसत 37.44 और स्ट्राइक रेट 193 से ज्यादा है। इस साल उन्होंने अब तक 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 680 रन ठोके हैं, जिसमें दो शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं।

उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 135 रनों की ताबड़तोड़ पारी भी शामिल है। दूसरे टी20 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 गेंदों पर 68 रन जड़े थे।

धवन का रिकॉर्ड भी निशाने पर

अभिषेक सिर्फ कोहली ही नहीं, बल्कि शिखर धवन के 2018 के रिकॉर्ड पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। धवन ने एक कैलेंडर वर्ष में 689 रन बनाए थे, और अभिषेक अब सिर्फ 9 रन पीछे हैं। तीसरे टी20 में वह यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं।