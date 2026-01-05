दुबई: इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने कप्तान के रूप में अपना पहला खिताब जीतते हुए डेजर्ट वाइपर्स को ILT20 2025-26 का पहला खिताब दिला दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में डेजर्ट वाइपर्स ने कायरन पोलार्ड की अगुआई वाली MI एमिरेट्स को 46 रन से करारी शिकस्त दी।

करन ने नाबाद 74 रन (51 गेंद) की बेहतरीन पारी खेली, जिसके बाद गेंदबाजों ने सटीक प्रदर्शन करते हुए MI एमिरेट्स की वापसी की हर उम्मीद तोड़ दी।

पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी

फाइनल में कायरन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फखर जमान ने पहली ही ओवर में छक्का जड़कर तेज शुरुआत दी, लेकिन चौथे ओवर में फजलहक फारूकी ने दोनों ओपनरों — जेसन रॉय और फखर जमान को पवेलियन भेज दिया। पावरप्ले के आखिरी ओवरों में सैम करन ने लगातार तीन चौके लगाए और टीम का स्कोर 59/2 तक पहुंचाया। मैक्स होल्डन ने संभलकर बल्लेबाजी की और 10 ओवर बाद स्कोर 83/2 रहा।

करन का अर्धशतक और वाइपर्स का मजबूत स्कोर

मैक्स होल्डन ने रफ्तार बढ़ाते हुए कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन 15वें ओवर में वह 32 गेंदों पर 41 रन बनाकर अरब गुल मोमंद का शिकार बने। 17वें ओवर में सैम करन ने 39 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। 18वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ तीन छक्के लगे, जिनमें दो करन के बल्ले से आए। आखिरी दो ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं लगी। अंतिम गेंद पर डैन लॉरेंस रन आउट हुए (23 रन)। करन ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए और वाइपर्स ने 182/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

पावरप्ले में ही लड़खड़ाई MI एमिरेट्स

लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद वसीम और आंद्रे फ्लेचर ने शुरुआती दो ओवरों में एक-एक छक्का लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में नसीम शाह ने फ्लेचर को आउट कर दिया, जिसके बाद मैदान पर तीखी बहस भी देखने को मिली। सैम करन का पहला ओवर महंगा रहा, लेकिन नसीम शाह ने नई गेंद से लगातार वार किया। उन्होंने टॉम बैंटन को आउट किया, जबकि छठे ओवर में वसीम भी 13 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। पावरप्ले के बाद MI एमिरेट्स का स्कोर 46/3 था।

पोलार्ड की एंट्री, लेकिन नहीं चला जादू

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट संजय कृष्णमूर्ति रन गति बढ़ाने में नाकाम रहे और 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। आठवें ओवर में कायरन पोलार्ड क्रीज पर आए। शाकिब अल हसन ने मध्य ओवरों में तेजी लाने की कोशिश की, लेकिन विकेट गिरते रहे। आखिरी पांच ओवरों में MI एमिरेट्स को जीत के लिए 63 रन चाहिए थे। उस्मान तारिक ने शाकिब (27 गेंदों पर 36 रन) का विकेट लेकर साझेदारी तोड़ी। इसके बाद नसीम शाह ने पोलार्ड को 28 रन पर आउट कर दिया।

डेविड पेन का कहर, MI एमिरेट्स ढेर

18वें ओवर में डेविड पेन ने कमाल करते हुए ताजिंदर ढिल्लों, अल्लाह गजनफर और रोमारियो शेफर्ड को आउट किया। इसके बाद खुजाइमा तनवीर ने रोहिद खान का विकेट लेकर मैच खत्म कर दिया। MI एमिरेट्स की पूरी टीम 136 रन पर ऑलआउट हो गई और डेजर्ट वाइपर्स ने मुकाबला 46 रन से जीत लिया, जबकि रन चेज़ में 9 गेंदें शेष थीं।

करन बने प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज

सैम करन को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने टूर्नामेंट में: 12 पारियां, 397 रन, औसत 49.62, स्ट्राइक रेट 135.49 के साथ सीजन खत्म किया। करन ने पूरे टूर्नामेंट में 3 अर्धशतक लगाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।