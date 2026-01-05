स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का सबसे बड़ा ‘एक्स-फैक्टर’ करार दिया है। डिविलियर्स का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट में मैच जिताने वाले खिलाड़ी ही असली फर्क पैदा करते हैं और इस पैमाने पर हार्दिक पांड्या भारत के लिए सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम इंडिया का विश्लेषण करते हुए यह राय रखी।

“हार्दिक सबसे अहम खिलाड़ी होंगे”

एबी डिविलियर्स ने कहा, 'हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे बड़े पिवटल खिलाड़ी होंगे। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिता सकते हैं।' उन्होंने आगे जोड़ा, 'वह किसी भी स्थिति में गेंदबाजी कर सकते हैं और बल्लेबाजी क्रम में कहीं भी उतर सकते हैं।'

टीम कॉम्बिनेशन को लेकर डिविलियर्स की तारीफ

डिविलियर्स ने भारतीय टीम के संतुलन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्क्वाड टीम मैनेजमेंट को कई रणनीतिक विकल्प देता है, जिससे हालात और विरोधी टीम के हिसाब से प्लेइंग इलेवन में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा, 'टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं, इससे स्क्वाड का बैलेंस शानदार बनता है और मैनेजमेंट को काफी आज़ादी मिलती है।'

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बताया बड़ा हथियार

डिविलियर्स ने स्क्वाड के विश्लेषण में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का खास तौर पर जिक्र किया। संजू को विकेटकीपर के रूप में चुने जाने को उन्होंने टीम के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा, 'ऊपर अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन। इससे टॉप ऑर्डर में आक्रामकता और पूरी बल्लेबाजी में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।'

इन स्टार खिलाड़ियों को बताया ‘अनलकी’

डिविलियर्स ने स्वीकार किया कि चयन की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई बड़े नाम स्क्वाड से बाहर रह गए। उन्होंने कहा, 'यहां ऋषभ पंत नहीं हैं, शुभमन गिल नहीं हैं, यशस्वी जायसवाल नहीं हैं और जितेश शर्मा भी नहीं हैं। ये सभी अनलकी खिलाड़ी हैं जो चयन से चूक गए।' उनके मुताबिक, यह फैसला चयनकर्ताओं की स्पष्ट रणनीति और संतुलन पर जोर को दिखाता है।

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बड़ौदा के लिए विदर्भ के खिलाफ लिस्ट-ए करियर का पहला शतक लगाया। उन्होंने 92 गेंदों में 133 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 11 छक्के शामिल थे। इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण 34 रन का ओवर रहा, जिसमें उन्होंने स्पिनर पार्थ रेखाडे के खिलाफ लगातार पांच छक्के जड़े।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी पांड्या का जलवा

दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में भी हार्दिक पांड्या भारत के लिए अहम खिलाड़ी रहे। 3 पारियां, 142 रन, औसत 71.00, स्ट्राइक रेट 186.84, 2 अर्धशतक। इन प्रदर्शनोंने यह साबित कर दिया है कि हार्दिक पांड्या भारत के T20 वर्ल्ड कप 2026 खिताब बचाने की मुहिम में सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।