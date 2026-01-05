नई दिल्ली: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट का कहना है कि मौजूदा हालात में टीम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए यह कदम उठाया है। IPL 2026 से मुस्ताफिजुर रहमान की रिलीज के बाद यह मुद्दा और गहरा गया, जिसके चलते BCB ने 4 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखकर अपने मैच भारत से बाहर कराने की औपचारिक मांग की है।

BCCI के निर्देश पर KKR ने छोड़ा मुस्ताफिजुर

BCB निदेशक फारूक अहमद ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि 3 जनवरी को BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था। फारूक अहमद ने कहा, 'BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बयान जारी कर KKR से मुस्ताफिजुर को रिलीज करने को कहा, संभवतः सुरक्षा कारणों से। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती थी।'

सोशल मीडिया विवाद के बाद बढ़ी चिंता

BCCI का यह फैसला तब आया, जब कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL में शामिल किए जाने को लेकर आपत्ति जताई। इन समूहों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों का हवाला देते हुए आलोचना की थी।

“सरकार के निर्देश के बिना फैसला संभव नहीं”

फारूक अहमद ने साफ किया कि BCB अपने स्तर पर ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, 'बोर्ड सरकार के अधीन काम करता है और सरकारी फैसले बेहद अहम होते हैं। हम अपने दम पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। सरकार ने क्रिकेट बोर्ड को उसी के अनुसार काम करने को कहा है।' उन्होंने आगे जोड़ा, 'अगर मुस्ताफिजुर के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है, तो टीम को कोलकाता और मुंबई भी जाना होगा। यह सरकार के लिए बड़ा मसला है।'

राजनीति बनी फैसले की बड़ी वजह

BCB निदेशक ने माना कि मुस्ताफिजुर की सुरक्षा को लेकर मामला राजनीतिक स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा, 'जब एक खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो पूरी बांग्लादेश टीम और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं।'

भारत-बांग्लादेश मैचों के लिए हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव

हालांकि टूर्नामेंट में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और मैचों को शिफ्ट करना लॉजिस्टिक चुनौती होगी, लेकिन फारूक अहमद ने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, 'आज हर कोई हाइब्रिड मॉडल में खेल रहा है। भारत दुबई में खेलता है, पाकिस्तान भारत नहीं आता और दुबई में खेलता है। इसे ही हाइब्रिड मॉडल कहते हैं।'

ग्रुप C में बांग्लादेश, 7 फरवरी से अभियान

T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उनका सामना वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली, नेपाल से होगा। बांग्लादेश अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा।