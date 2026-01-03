सिडनी : एशेज दौरे का इंग्लैंड का आखिरी प्रैक्टिस सेशन शनिवार को दोपहर करीब 3.15 बजे खत्म हुआ। जैकब बेथेल आखिरी बल्लेबाज थे जिन्होंने असिस्टेंट कोच जीतन पटेल से थ्रोडाउन का सामना किया और फिर ऐतिहासिक एससीजी पवेलियन की ओर चले गए। उनके पीछे इंग्लैंड टीम का लीडरशिप ग्रुप था।

कप्तान बेन स्टोक्स, कोच ब्रेंडन मैकुलम और क्रिकेट डायरेक्टर रॉबर्ट की, वे तीन लोग जो साढ़े तीन साल पहले इंग्लिश क्रिकेट को फिर से जिंदा करने और फिर एशेज कैंपेन को यादगार बनाने के लिए एक साथ आए थे, पांचवें और आखिरी टेस्ट की पूर्व संध्या पर मैदान से बाहर निकलते समय आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें एक आरामदायक माहौल था, जैसा कि इस ग्रुप में ज़्यादातर समय होता है, और कुछ मुस्कान भी थीं। यह स्वाभाविक था।

निराशाजनक 2 महीने

ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर निराशाजनक 2 महीनों के बाद, जो भी सकारात्मक बातें वे घर ले जा सकते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए पांच और दिन हैं। पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा कैंपेन जिसमें वे कभी भी एशेज पर कब्जा करते हुए नहीं दिखे। एशेज हाथ से निकल गई है। सपना टूट गया है। और भले ही स्टोक्स सिडनी टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान में रहने की बात करते रहे, लेकिन यह संभावना नहीं है कि इंग्लिश क्रिकेट के बड़े अधिकारी इस बहुचर्चित दौरे पर जो कुछ हुआ है, उस पर पहले से ही गहन जांच के बारे में नहीं सोच रहे होंगे।

इंग्लैंड के कप्तान सही कह रहे हैं कि सिडनी में अगले कुछ दिन कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात के लिए कि इस इंग्लिश टीम के इस दुर्भाग्यपूर्ण दौरे को आने वाले सालों में कैसे देखा जाएगा। क्योंकि 3-2 का स्कोर 4-1 से कहीं बेहतर लगता है। सबसे पहले इसका मतलब होगा कि इस टीम ने पिछले 15 सालों में किसी भी इंग्लिश टीम के मुकाबले दोगुने मैच जीते हैं, और पिछले हफ्ते मेलबर्न में उस सूखे को खत्म किया है।

इससे यह भी पता चलेगा कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मेहमान टीम असल में जितनी करीब थी, उससे कहीं ज्यादा करीब थी। इसका यह भी मतलब होगा कि उन्होंने संभावित रूप से एक टेस्ट जीता होगा, जहां पिच बनाने वालों के बजाय खेलने वालों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यह सब तब हो रहा है जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स के मामले में पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है, MCG में चूकने के बाद।

ख्वाजा का पुराना होम ग्राउंड

अब जब उन्होंने यह साफ कर दिया है कि एडिलेड में 3-0 से आगे होने के बाद उनका एशेज अभियान खत्म हो गया था। वह भी एक खास टेस्ट में, जहां उनके अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक उस्मान ख्वाजा अपने इंटरनेशनल करियर को खत्म कर रहे हैं। यह उनका पुराना होम ग्राउंड हुआ करता था, क्योंकि वह एससीजी से कुछ ही दूरी पर पले-बढ़े थे। परिवार, दोस्तों और अपने पुराने घरेलू फैंस के सामने। जिस तरह से वह चाहते थे, उसी तरह से विदाई ले रहे हैं, उनका करियर एक पूरा चक्कर लगा चुका है, लगभग 15 साल पहले उसी तारीख को जब वह उसी मैदान पर एक एशेज टेस्ट में बल्लेबाजी करने उतरे थे।

बारिश का अनुमान

टेस्ट के पहले दो दिनों में बारिश का अनुमान है, जैसा कि आम तौर पर होता है, लेकिन मौसम का इस बात पर ज्यादा असर होने की संभावना नहीं है कि यह टेस्ट कितनी जल्दी खत्म होगा, जितना कि पिच का होगा। पिच पर इतना ध्यान होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम पर आखिरी फैसला लेने के लिए पहले दिन की सुबह तक का समय लिया है। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने सभी ऑप्शन खुले रखने की बात कही, जिसमें कैमरन ग्रीन, जिनके खेलने की संभावना है, और ब्यू वेबस्टर के ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल होने की संभावना भी शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया की संभावित 11 :

ट्रैविस हेड, जेक वेदरॉल्ड , मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, ब्यू वेबस्टर/टॉड मर्फी, मिच स्टार्क, झाई रिचडर्सन/माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम :

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्राइडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, जॉश टंग और शोएब बशीर

