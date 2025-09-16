स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज सैम कोंस्टास (Sam Constas) का अब तक का करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। कोंस्टास ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अपने टी20 जैसे स्ट्रोक्स से जसप्रीत बुमराह (Jasprit bumrah) को अपने पहले टेस्ट मैच में चौंका दिया और अर्धशतक जड़ा। फिर वह विवादों के केंद्र में आ गए। अब कोंस्टास ने अपने आक्रामक खेल पर कायम रहते हुए ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच पहले बहु-दिवसीय मैच में शतक जड़ दिया।

कोंस्टास, केलावे ने तेज गति से बनाए रन

प्रसिद्ध कृष्णा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद, ऑफ स्पिनर तनुश कोटियन जैसे गेंदबाजों के खिलाफ, कोंस्टास ने पहले अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रिवर्स स्वीप और स्वीप जैसे प्रयास किए।

बारिश के कारण देरी से शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ए के कप्तान नाथन मैकस्वीनी (nathan mcsweeney) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कॉन्स्टास और कैंपबेल केलावे ने मैच पर दबदबा बनाया। वे हवाई शॉट लेने से नहीं हिचकिचाए। केलावे ने अपना अर्धशतक 53 गेंदों में पूरा किया। दूसरे सत्र में कोंस्टास ने स्पिनर कोटियन की गेंद पर लॉन्ग ओवर में छक्का लगाकर 122 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। चाय के विश्राम तक ऑस्ट्रेलिया ने 37 ओवर में बिना किसी नुकसान के 198 रन बना लिए थे।

चाय के विश्राम के बाद विकेट गिरे

बारिश ने फिर से खेल बिगाड़ दिया, जिससे दूसरे सत्र की शुरुआत में देरी हुई। जल्द ही गुरनूर बरार (Gurnoor Brar) ने केलावे का विकेट लेकर सफलता हासिल की। ​​उन्हें कोटियन ने डीप में कैच किया। कैंपबेल 97 गेंदों में 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुए। मैकस्वीनी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और हर्ष दुबे की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए। दुबे ने कोंस्टास को भी आउट किया। सलामी बल्लेबाज स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में बोल्ड हो गए। उन्होंने 144 गेंदों में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए।

खलील ने गेंदबाजी आक्रमण में वापसी की और ओलिवर पीक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ए ने अब 69वें ओवर के बाद चार विकेट के नुकसान पर 328 रन बना लिए।

