सूरत (गुजरात): अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने सूरत में आयोजित ‘रन फॉर गर्ल चाइल्ड हाफ मैराथन 2.0’ को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने भारत के खेल भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया।

2036 ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य

समारोह के दौरान जय शाह ने कहा कि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, लेकिन यहीं रुकना नहीं चाहिए। जय शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत को दिलाए हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना होगा। 2036 ओलंपिक भी भारत में होने चाहिए।'

2036 ओलंपिक में 100 मेडल जीतने का लक्ष्य

पूर्व BCCI सचिव जय शाह ने 2036 ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को लेकर बड़ा लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 2024 ओलंपिक में भारत ने आठ पदक जीते थे, लेकिन 2036 में यह संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए। जय शाह के अनुसार, '2036 ओलंपिक में हमें कम से कम 100 मेडल जीतने होंगे। इनमें से 10 मेडल गुजरात से आने चाहिए। मुझे इस पर पूरा भरोसा है।'

भारतीय क्रिकेट की हालिया सफलता का जिक्र

अपने भाषण में जय शाह ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की हालिया उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने दिल जरूर जीते, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सका। जय शाह ने बताया, 'एक निजी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि 2024 में हम दिल भी जीतेंगे और कप भी। और ऐसा ही हुआ—भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता और इसके बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की।'

T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी

इस बीच सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने खिताब का बचाव करने के लिए तैयार है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा।

ग्रुप A में भारत, 7 फरवरी से अभियान की शुरुआत

डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ग्रुप A में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला नामीबिया, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और अमेरिका से होगा। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगी।