स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को निर्देश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने का अनुरोध करे।

KKR से रिलीज के बाद बढ़ा विवाद

यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब BCCI के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम से रिलीज कर दिया। KKR ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरों और उससे जुड़े राष्ट्रीय भावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

बांग्लादेश सरकार का दखल

मुस्ताफिजुर की रिलीज के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। सरकार का मानना है कि अगर किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में खेलना सुरक्षित नहीं समझा जा रहा, तो पूरी टीम के लिए भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इसी आधार पर ICC से वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू में बदलाव की मांग की गई है।

युवा और खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल का तीखा बयान

बांग्लादेश सरकार के युवा और खेल सलाहकार डॉ. आसिफ नज़रुल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दबाव में आकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने KKR को मुस्ताफिजुर को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया, जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने BCB को ICC को पूरे मामले की जानकारी देने और श्रीलंका में मैच कराने का औपचारिक अनुरोध करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री से बांग्लादेश में IPL मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का भी आग्रह किया।

पाकिस्तान जैसा मॉडल अपनाने की तैयारी

अगर ICC इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ही अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। पहले ही राजनीतिक तनाव के चलते पाकिस्तान के मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जा चुके हैं, ऐसे में बांग्लादेश भी सह-मेजबान श्रीलंका में अपने मुकाबले खेलने की राह पर है।

बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली से होगा। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश अपने अभियान की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन्स में करेगा, जहां वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ उसके शुरुआती तीन मैच तय हैं।

इसके बाद टीम मुंबई जाएगी, जहां वानखेड़े स्टेडियम में उसका आखिरी ग्रुप मैच नेपाल के खिलाफ खेला जाना है। यह मुकाबला सुपर-8 में पहुंचने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।